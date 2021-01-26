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вторник, 26 января 2021 15:23

Рыбак умер, погрузившись по грудь

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Рыбак умер, погрузившись по грудь
Рыбаки проигнорировали возвращение тепла.Фото wobler.com

В селе Красноселка Александровского района Кировоградской области в минувшее воскресенье, 24 января, погиб рыбак, провалившись под лед. Мужчина не дошел до берега 20 м.
В селе Красноселка в субботу и воскресенье сотни рыбаков из Каменского, Александровского, Новомиргородского и Смелянского районов ловили плотву. В воскресенье вечером лед стал тонкий и хрупкий, температура воздуха 2-й день достигала +5°C. Многие рыболовы, опасаясь провалиться, смотали удочки и пошли к берегу. Некоторые же ждали вечернего клева.

"После обеда лед начал фактически сыпаться под буром, - рассказывает каменчанин Николай Кравченко. - Вместе с товарищами многие пошабашили, а часть еще оставалась. Люди ждали вечернего клева, потому что в пятницу очень клевала после трех часов, вечера. Говорили знакомые, что даже с лунки выскакивала. Наряду с рыбаками ходил арендатор, кричал людям, чтобы шли на берег и не рисковали жизнью. Но азарт".

Люди рассказывают, что под вечер, когда выходили рыбаки к берегу, один из них не дошел до мостика 15-20 м и нырнул под лед. То есть по грудь погрузился в воду. К удивлению других, он не барахтался, а потихоньку наклонился и так замер. Арендатор помог добраться до места трагедии и вместе с людьми доставили рыбака к мостику. Погибшим оказался Виктор Посыпайко с Каменки Черкасской области. Знакомые рассказывают, что мужчина имел проблемы с сердцем. Детали трагедии и что на самом деле привело к смерти выясняют правоохранители.

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В тот же день в Бучаке возле Канева провалились под лед и погибли двое взрослых и 10-летний мальчик.

Автор: Юрий Стригун
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26
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