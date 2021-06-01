Руководитель филии Нафтогаза погорел на взятке. Требовал солидные деньги

За махинации с подключением к электросети чиновник получил взятку 1 млн грн. Фото: gp.gov.ua

На Львовщине на взятке поймали директора предприятия - филиала подразделения НАК "Нафтогаз Украины", который поставляет тепло и электроэнергию в Новояворовске.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, руководитель филиала получил от директора одного из обществ Новояворовска, которое занимается продажей недвижимости, неправомерную выгоду в размере 1 млн грн.

За эту сумму чиновник обещал посодействовать, чтобы новый многоквартирный дом, построенный предприятием, был присоединен к электросетям как можно скорее, еще до построения дополнительной подстанция, к которой и должно быть подключение.

Кроме этого, директор филиала подразделения НАК "Нафтогаз" обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, но подключен к электросети с нарушениями правил.

Чиновника задержали сразу после передачи денег. Наличные, переданные ему в виде взятки, изъяли следователи.

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Мероприятия по разоблачению проводились по процессуального руководства Львовской областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области, по материалам Управления Службы безопасности Украины в области.

В Киеве на взятке поймали руководителей сразу двух парков - КП Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа и Голосеевского. По данным следствия, руководитель Лесопаркового хозяйства Конча-Заспа требовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" чиновник оценил в $4 тыс. Директор Голосеевского требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.