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четверг, 27 мая 2021 10:22

На взятке погорели руководители парков Конча-Заспа и Голосеевский
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В Киеве на взятке поймали руководителей сразу двух парков - КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" и Голосеевского.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

По данным следствия, руководитель Лесопаркового хозяйства Конча-Заспа требовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" чиновник оценил в $4 тыс.

Директор Голосеевского требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.

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"26 мая оба руководителя задержаны. Руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" - во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс., а исполняющий обязанности директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанным подозрения и избрание им меры предосторожности.

Столичные правоохранители задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений полиции Киева, который требовал у водителя взятку за возвращение его авто. За "услугу" фигурант просил $2 тыс.

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