Россияне продолжают бомбить Мариуполь, среди жертв – дети

Из-за вражеских авиабомб погибли еще шесть мирных, среди них дети. Фото: t.me/polkazov

Враг продолжает бомбить Мариуполь в Донецкой области. Из-за авиаударов российских оккупантов погибли еще шесть гражданских, двое из них – дети.

Много мирных ранены. Еще двое детей в тяжелом состоянии, сообщают бойцы полка "Азов".

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"Взрослые готовили еду у костра во дворе Центрального района, потому что в домах нет электричества и газа, дети были возле них. В то же время российская авиация продолжала бомбить мирные кварталы", - говорится в сообщении.

За 12 дней блокады и беспощадного обстрела жилых кварталов в Мариуопе погибли 1582 мирных жителя. Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Донецкой области. Город бомбят каждые полчаса. Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.