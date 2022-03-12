Россияне продолжают бомбить Мариуполь, среди жертв – дети

Враг продолжает бомбить Мариуполь в Донецкой области. Из-за авиаударов российских оккупантов погибли еще шесть гражданских, двое из них – дети.
Много мирных ранены. Еще двое детей в тяжелом состоянии, сообщают бойцы полка "Азов".
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"Взрослые готовили еду у костра во дворе Центрального района, потому что в домах нет электричества и газа, дети были возле них. В то же время российская авиация продолжала бомбить мирные кварталы", - говорится в сообщении.
За 12 дней блокады и беспощадного обстрела жилых кварталов в Мариуопе погибли 1582 мирных жителя.
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Донецкой области. Город бомбят каждые полчаса. Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.
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