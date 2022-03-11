Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе

 
Ексклюзивы
1/5
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 4320
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 6627
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 67249
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6491
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2349
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2763
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6534
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2259
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3456
Фото
Все фото
7
3
6
10
3
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
&quot;Оккупанты в десятке километров&quot; - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
"Оккупанты в десятке километров" - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Видео
Все видео
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Нам говорили, что украинская ПВО не работает – сбитый летчик
Нам говорили, что украинская ПВО не работает – сбитый летчик
Российские летчики с января знали, что будет война – пленный
Российские летчики с января знали, что будет война – пленный
Не стоит сюда ехать, вчера чуть не сдохли - оккупанты жалеют, что пошли войной на Украину (18+)
Не стоит сюда ехать, вчера чуть не сдохли - оккупанты жалеют, что пошли войной на Украину (18+)
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 198
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2745
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3339
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8721
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 513
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 18:02

Спецтема: Война России против Украины

Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе

  Комментировать
Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе
Меньше чем через две недели в Мариуполе оккупанты убили более 1500 мирных жителей. Фото: armyinform.com.ua

За 12 дней блокады и беспощадного обстрела жилых кварталов в Мариуопе погибли 1582 мирных жителя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США запретили импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из РФ

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Донецкой области. Город бомбят каждые полчаса. Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 67051
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 65365
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38878
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 33185
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 27548
Происшествия
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 26340
"Волки позорные" - разведка назвала имена пехотинцев-убийц из РФ
"Волки позорные" - разведка назвала имена пехотинцев-убийц из РФ
19
 Просмотров: 892
Пропагандистке Симоньян объявили подозрение. На очереди международный розыск
Пропагандистке Симоньян объявили подозрение. На очереди международный розыск Просмотров: 783
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
5
 Просмотров: 2700
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
Оккупанты похитили мэра Мелитополя Просмотров: 720
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 100
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть