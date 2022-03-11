Назвали поразительную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе

За 12 дней блокады и беспощадного обстрела жилых кварталов в Мариуопе погибли 1582 мирных жителя.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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"Светлая память погибшим в этой ужасной войне", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Донецкой области. Город бомбят каждые полчаса. Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.
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