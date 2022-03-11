Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города

Россия убивает гражданских людей Украины. Фото: МВД Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Донецкой области. Город бомбят каждые полчаса.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в видеообращении 11 марта.

"Каждые 30 мин. в город заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая мирное население - пожилых людей, женщин, детей. В этом сегодня величие российской армии?" – спросил Бойченко.

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Мэр отметил, что оккупанты удерживают в плену 400 тыс. жителей Мариуполя. Агрессоры призывают выезжать мирных жителей из города, но в результате население наталкивается на мины, российские танки и попадает под обстрел "Градов".

Он напомнил, что Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.

"Но мы не останавливаемся и будем прорываться дальше. И мы прорвемся. Каждый на своем уровне делает все, чтобы помощь пришла к мариупольцам. И она придет. Мы победим. Мы сильны. Украина – наша земля, и мы ее любим. Слава Украине", – резюмировал Бойченко

Вот так российские "освободители" уничтожают мирное население Мариуполя

Мариуполь остается полностью заблокированным как для эвакуации людей, так и для гуманитарного груза, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Враг прицельно сбрасывает бомбы: плещет по дорогам, которые прописаны по маршруту движения эвукации. Люди без продовольствия и лекарства сидят в бомбоубежищах. В городе сплошная гуманитарная катастрофа.