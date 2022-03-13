Россияне бомбили аэродром в Кировоградской области - есть погибшие

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В результате вражеского авиаудара по аэродрому "Канатово" под Кропивницким в Кировоградской области есть погибшие.

12 марта российские оккупанты разбомбили военный аэродром. В результате погибли семеро военных, сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

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"В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть семь погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий", - сказал глава области.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.