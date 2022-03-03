Российский десант подходит к Одессе — СМИ

Российский десант подходит к Одессе: 4 больших десантных корабля и корабли поддержки.

Десант уже в 14 милях от Санжийки, сообщает "Украинская правда" из своих источников в Одесском порту.

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Тем временем в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" – судно захвачено россиянами (владелец финны, флаг Панама).

Люди высаживаются на плоты.

Есть информация о крене 70 градусов. Спасатели подойти не могут.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.