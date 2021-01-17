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воскресенье, 17 января 2021 12:48

Роман Бережный вытянул из полыньи двух мальчиков

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Роман Бережный вытянул из полыньи двух мальчиков
Роман Бережный вытянул утопающих почти сразу. Фото ГСЧС

30-летний житель Черкасс Роман Бережный спас двух подростков, провалившихся под лед. ЧП произошло на Днепре 16 января.

"Это была суббота, выходной, - вспоминает Роман. - Я с зятем Александром Шинкаренко и детьми взяли квадроциклы и поехали покататься по берегу Днепра. Погода была морозная и нам хотелось провести время на свежем воздухе. Мы катались по берегу и после крутого поворота квадроцикл перевернулся. Пока мы переворачивали его, увидели, что к нам бежит какой-то парень и вовсю жестикулирует. Посмотрели в его сторону и увидели, что за ним в воде барахтаются двое парней. Один провалился по колено, а другой - полностью. Только голова плавала на поверхности воды. Мы быстренько подъехали, взяли трос, забросили и вытащили того, кто плавал в проруби. Другой вышел сам. Это были ребята 12-13 лет. Мы приказали снять всю одежду. Он недолго был в воде и не успел замерзнуть. Замотали его в одеяло, которое было в квадроцикле. Мгновенно отвезли согреваться в ресторан Victoria's Garden, на берегу. Еще когда мы только ехали тянуть ребят, позвонили в скорую и спасателям. Поэтому обе службы отреагировали мгновенно. Только мы доехали до ресторана, как прибыла "скорая". Впоследствии - спасатели. Пока мы были там, приехали родители одного из ребят. Благодарили, жали руки".

По словам потерпевших они вышли на Днепр прогуляться. Думали, что лед после мороза прочный. Сейчас никакой угрозы жизни подростков нет.

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Роман Бережный работает на Черкасском водочном заводе.

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17
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