Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1008
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 270
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 729
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 315
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 585
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 513
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
9
9
8
6
10
Красное &quot;море&quot; раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
В Мукачево зацвела самая длинная аллея сакур: атмосферные кадры
В Мукачево зацвела самая длинная аллея сакур: атмосферные кадры
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Видео
Все видео
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 729
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 522
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 243
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 05:44

Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру

  Комментировать
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
На Закарпатье родители отказались от дочери. Фото: Укринформ

От 13-летней жительницы Закарпатской области Софии Рознийчук, которая в конце 2018 вынесла из горящего дома в селе Ясная Поляна трех братьев и сестру, отказались родители.

"Не знала тогда Софийка, что после всеобщего признания и славы единственное, чего ей не хватает, - это любящих родителей и семейного уюта. Сейчас брошенный родителями ребенок живет в Чинадиевского детском доме, в Мукачевском районе", - сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

За мужество Рознийчук стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019" и получила награду от президента Украины Владимира Зеленского.

Девочка скучает за братьями и сестрами и надеется, что они будут вместе.

После пожара, который уничтожил дом, семья Рознийчук одно время жила у родственников, а потом оказалась на улице.

"Дети отправились на вокзал просить милостыню. В Ужгороде их и задержала вызваная кем-то полиция. В итоге детей доставили в учреждение в поселке Батево летом 2019 года. Ребят вскоре забрали домой, а Софию - нет. В чем причина, девочка не знает до сих пор, а прошло уже два года", - пишет издание.

В бывшей семье девочки уже семеро детей. Отца Софии лишили родительских прав, а к мачехе и сводным братьям-сестрам она никакого отношения по документам нет.

"Родная мать якобы умерла, так уверяла София, но, как выяснила служба по делам детей, женщина жива и здорова, живет с другой семьей в Виннице", - говорится в статье.

Спасатели Закарпатской области просят поддержать девочку, по крайней мере, написав ей письмо. Его можно отправить по адресу: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, 89640 город Чинадиево, улица Санаторная, 75а.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В общежитии произошел пожар, пострадал студент

25 ноября 2018 София Рознийчук из горящего дома спасла трех братьев, которым было шесть лет, пять и один год и семь месяцев и двухлетнюю сестру. Дом занялась около 22:00, когда все ложились спать. Пока София спасала братьев и сестру, пожар увидели соседи и пришли на помощь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5031
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4959
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 4383
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3501
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 3303
Закарпатье
Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
9
 Просмотров: 1296
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
9
 Просмотров: 1188
Не осталось пациентов. Закрывают отделение для Covid-больных
Не осталось пациентов. Закрывают отделение для Covid-больных Просмотров: 477
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
8
 Просмотров: 963
Укрзализныця соединит сразу три туристических региона
Укрзализныця соединит сразу три туристических региона Просмотров: 162
Больше всего комментируют
11
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
9
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 15
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть