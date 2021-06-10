Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру

На Закарпатье родители отказались от дочери. Фото: Укринформ

От 13-летней жительницы Закарпатской области Софии Рознийчук, которая в конце 2018 вынесла из горящего дома в селе Ясная Поляна трех братьев и сестру, отказались родители.

"Не знала тогда Софийка, что после всеобщего признания и славы единственное, чего ей не хватает, - это любящих родителей и семейного уюта. Сейчас брошенный родителями ребенок живет в Чинадиевского детском доме, в Мукачевском районе", - сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

За мужество Рознийчук стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019" и получила награду от президента Украины Владимира Зеленского.

Девочка скучает за братьями и сестрами и надеется, что они будут вместе.

После пожара, который уничтожил дом, семья Рознийчук одно время жила у родственников, а потом оказалась на улице.

"Дети отправились на вокзал просить милостыню. В Ужгороде их и задержала вызваная кем-то полиция. В итоге детей доставили в учреждение в поселке Батево летом 2019 года. Ребят вскоре забрали домой, а Софию - нет. В чем причина, девочка не знает до сих пор, а прошло уже два года", - пишет издание.

В бывшей семье девочки уже семеро детей. Отца Софии лишили родительских прав, а к мачехе и сводным братьям-сестрам она никакого отношения по документам нет.

"Родная мать якобы умерла, так уверяла София, но, как выяснила служба по делам детей, женщина жива и здорова, живет с другой семьей в Виннице", - говорится в статье.

Спасатели Закарпатской области просят поддержать девочку, по крайней мере, написав ей письмо. Его можно отправить по адресу: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, 89640 город Чинадиево, улица Санаторная, 75а.

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25 ноября 2018 София Рознийчук из горящего дома спасла трех братьев, которым было шесть лет, пять и один год и семь месяцев и двухлетнюю сестру. Дом занялась около 22:00, когда все ложились спать. Пока София спасала братьев и сестру, пожар увидели соседи и пришли на помощь.