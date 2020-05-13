Редиску выбрасывали в посадки и овраги

Картофельные поля в селе Деньги Золотоношского района. Фото Гранекс- Черкассы

С ослаблением карантина на Черкасщине заработали продуктовые рынки. Почти два месяца мелкие фермеры не могли продавать выращенные ими ранние овощи. Частично пропал урожай ранней редиски, потому что его не было, где продать. Теперь ситуация должна улучшиться. Спрашиваем, как затронул кризис фермеров Черкасской области?

"Долго ждала этого момента, - рассказывает 16-летняя Светлана Левченко из областного центра. - Маме сразу сказала, что на центральный рынок пойду я. Очень хотела приобрести свежих и недорогих овощей. Откровенно говоря, цены не впечатлили. Видела огурцы по 50 гривен, тогда как в супермаркетах их продают максимум по 26-28 гривен. Я купила по 30 Взяла молодой капусты по 15 гривен за килограмм. Больше разочаровалась чем порадовалась. Рынки открыты, но цены кусаются. Единственное место, где можно было купить дешево - мясные ряды. Продавцов много, а покупателей почти нет. Когда зашла, чуть все рукава не одернули. Видно, что людям очень нужно продать. Реализаторы овощей не так обездоленные. Очевидно, что запас прочности у них еще есть".

"Мы не должны гневить Бога, - говорит фермер Юрий Рейнюк из села Майданецкое Тальновского района. - Наши овощи в основном реализуются летом и осенью. Поэтому об убытках и проблемах говорить рано. Другое дело, если карантин продлят до июня, или, не дай Бог, до июля. Тогда мало не покажется. Я выращиваю лук, картофель и позднюю капусту. Конечно, профессию менять не планирую. Запрягся и работаю последние 27 лет. Лук будет в июле-августе. Картофель - в сентябре, а капуста - только в октябре. Время еще есть. Сейчас страдают фермеры юга Украины и Закарпатья. Они вложились в теплицу, в дрова, уголь для них, а урожай негде продать. Редис выбрасывали в посадки и овраги. Это очень страшно. Если бы ты пролежал на боку это время и ничего не заработал - это одно. А когда ты трудно наработался, потратился и вынужден был выбросить выращенное - это трагедия.

Юрий Иванович не надеется на помощь от государства.

- О чем мы говорим? По телевизору с утра до вечера говорят о помощи нашим аграриям. Но я работаю уже почти 30 лет и еще ни разу государство мне не помогло. Разве она поможет фермерам, которые имеют по 100-300 гектаров. И никогда, потому что им не из чего дать отката. А помогают латифундистам, которые имеют по 20-30-50 тысяч гектаров земли. Этим надо помощь, потому что они откатами поделятся".

Я работаю 30 лет и еще ни разу государство мне не помогло

Фермер Сергей Гроза из села Сарны Монастирищенского района выращивает помидоры и капусту.

"Даже думать боюсь, что до конца июня-начала июля могут снова закрыть рынки. Тогда испытываю колоссальные потери. Уже потратился на семена, средства защиты растений. Все годы реализую продукцию на рынке. Так привык, потому что реализация идет быстро и имею живые деньги. В этом году не знаю, что и думать. Два месяца сидим в карантине, а больных все больше. Если держать карантин летом - разорится половина мелких фермеров овощеводов. А тогда, чтобы начать с нуля придется потратить колоссальные деньги и приложить большие усилия".

Директор ООО "Гранекс-Черкассы" Том Ван Гои выращивает овощи в селе Деньги Золотоношского района. Имеет большие посевы картофеля, немного меньше - лука.

"С реализацией лука в этом году и так намечаются проблемы, - говорит. - Украинские производители увеличили площади под посевами на 30%. Также существенно увеличивается импорт. Поэтому с реализацией будет трудно. Однако сеять овощи в Украине - дело чрезвычайно перспективное. Бельгия, откуда я родом, и соседняя Голландия имеют по экспорту овощей огромные прибыли. Украина, как ни странно, много импортирует овощей. А так не должно быть. Есть огромный потенциал в этой области".

Директор ООО "Кищенцы-Фрутс" из села Красный Кут Жашковского района Иван Ижко утверждает, что рассчитывать на одни только рынки - неперспективно.

"Мы держим под овощами 300 гектаров, - рассказывает. - Сразу сделали все необходимые документы, сертификаты и реализуем продукцию в супермаркеты. Это тяжелая часть работы и многие фермеры ею пренебрегают. Но этот год показал, что делать ее все же стоит. Ибо мы не боимся даже перепроизводства в условиях Украины. Есть сертификаты на экспорт продукции в Европу. Однако не думаю, что перепроизводство будет иметь место. С весны в Украине сеют много овощей, но к лету и осени часть урожая пропадает от неблагоприятных погодных условий. Думаю, нечто подобное будет и в этот раз".

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Первые черкасские овощи и фрукты должны появиться на рынке не раньше конца мая-начала июня.