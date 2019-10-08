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среда, 09 октября 2019 04:15

Разработали новые экскурсии самым комфортным городом Украины

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  Разработали новые экскурсии Винницей. Фото: Укринформ
Разработали новые экскурсии Винницей. Фото: Укринформ

Школа винницкого гида разработала три новых экскурсионных маршрута по городу. Они получили названия: "Винница мистическая", "Винницкие женщины, сплетни и щепотка любви" и "Winniza-Stadt".

Городской совет сообщил, как можно их заказать.

Тематическая экскурсия " Винница мистическая"

Легенды гуляют Винницей? Какие интересные истории кроются в ее улицах? Какие секреты прячут древние здания?

Посетители экскурсии смогут не только прогуляться по вечерним улицам, но и окунуться в атмосферу сверхъестественного, познавая тайны, которые раскрываются под покровом ночи.

Проводниками в мистический мир города над Бугом выступят костюмированные персонажи.

Заказ экскурсии: Кирилл Леонов (098 347 85 75).

"Винницкие женщины, сплетни и щепотка любви"

Все мы привыкли к мужским именам в истории Винницы, которые строили город на рубеже ХІХ-ХХ веков. Но неотъемлемой частью истории становления нашего города были и есть женщины, роль которых, к сожалению, часто остается за кулисами.

Каким было значение женщин в становлении Винницы как города? Кем они были, чем занимались, где развлеклись и в кого влюблялись? Эти секреты раскроет экскурсия "Винницкие женщины, сплетни и щепотка любви".

Заказ экскурсии: Innulya Mishchuk (063 942 64 98) и Tanya Rybak (063 13 222 73)

"Winniza-Stadt" (Винница времен оккупации)

Мы знаем о "Вервольфе" и приездах Гитлера. А задумывался ли кто-то из нас, что по улице, по которой мы проходим каждый день, прогуливался гебиткомиссар, а в кафе обедали гестаповцы? А тем временем за углом жили обычные жители города. Почему именно у нас были главные штабы всех войск?

Но как жило, а не выживал город. Потому что эта история не про "печаль", а о людях, которые жили и любили свой город контрастов.

Заказ экскурсии: Екатерина Геркалюк (098 286 44 25) и Mariia Kuriacha (068 940 68 76).

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В четвертый раз город Винница признали самым комфортным городом Украины. Опрос делала социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского института (IRI). На втором и третьем месте был Харьков и Луцк.

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