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воскресенье, 07 октября 2018 04:12

Рассказали, какие крупы подорожали больше всего

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Автор: Татьяна САРАХАН
  Больше всего из круп подорожало пшено
Больше всего из круп подорожало пшено
На винницких рынках за последние полгода больше всего подорожало пшено.

Продавцы говорят, стоимость возросла из-за летней засухи и одновременно ливней.

"Пшено - рекордсмен по росту цены. Еще совсем недавно продавал его почти по 8 гривен, а теперь по 21 гривны. На других рынках или точках продаж, то вообще по 23-25 ​​гривен. Производители объясняют, что первый раз посеяли неудачно. Ударила засуха. Затем хлынули дожди, посеяли еще раз. Но ливни тоже не дали хорошего урожая", - рассказывает Gazeta.ua продавец круп Валерий Шевчук.

Что интересно, что пшено популярное среди покупателей, как рис или гречка. Пшено берут килограммами, говорит продавец.

Другие крупы преимущественно подорожали на гривню. Мука - на 2 грн. Высший сорт стоит 10 грн.

"Но все же самой продаваемой рис и горох, который не поднялся в цене. Сахар сейчас дешевый - по 12.40. А почти никто за него не спрашивает. Килограммами брали в позапрошлом году, когда стоил по 20. Такая же история с мукой. Только в этом году качество ее невысокое. А кое-кто крутил носом от прошлого урожая", - отмечает Валерий Шевчук.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Больше всего из круп подорожало пшено
Больше всего из круп подорожало пшено

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За январь-август 2018 все виды хлеба подорожали на 8-10%. Килограм пшеничный хлеб из муки первого сорта продают по 15,7 грн. Он стал дороже на 1,5 грн. Цена за килограмм ржаного хлеба выросла на 1,6 грн, до 16,6 грн.
Автор: Gazeta.ua
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