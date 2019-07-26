Рассказали историю уникальной картины XVII века

Картина итальянца Мартино Альтамонте "Битва под Парканами" размером 8 на 9 м висит в Золочевском замке на Львовщине. Художник рисовал ее 10 лет вместе с картиной "Битва под Веной".

Автор: Оксана Княжик Картину нарисовал Мартино Альтамонте для польского короля Яна Собеского

"Польский король Ян III Собеский пригласил Мартино Альтамонте нарисовать эту картину, чтобы воссоздать панораму битвы под Парканами, которая состоялась 9 октября 1683 - говорит научный сотрудник музея Наталья Дзядик. - Для украинцов эта битва важна тем, что там находилось гораздо больше украинских казаков, чем под Веной. Один из казацких отрядов возглавлял Семен Палий. Ян Собеский писал, что именно благодаря военному мастерству казаков были одержаны победы над турками.

Через неполный год после битвы Ян III Собеский организовал празднование победы в Жовкве, впоследствии художник там же рисовал картину.

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"Король пригласил послов, чиновников. Тогда вокруг замка выставили трофеи, добытые в битве под Веной и под Парканами. Альтамонте все это видел, поэтому сделал себе много зарисовок и эскизов, которые затем использовал при создании этих картин. Рисовал их масляными красками ".

В середине 90-х годов ХVII века картины уже были в Жовковском костеле Святого Лаврентия.

Автор: Оксана Княжик В Золочевском замке на Львовщине полотно висит с 2012 года

"В 40-х годах ХХ века польское общество Жовквы выселили в Польшу, костел закрыли. Его начали использовать в качестве складов. Картины там и остались. В 60-х годах, когда искусствовед Борис Возницкий начал работать во Львовской галерее искусств, то совершал экспедиции заброшенными храмами и церквями и нашел эту картину в ужасном состоянии. В 70-х годах приехали ее забрали ".

Картину законсервировали и хранили в фондах до 2005 года, чтобы на нее не действовали вредные факторы.

"Польские музейщики тогда предложили попробовать ее реставрировать и забрали две картины на реставрацию в Варшаву до 2011 года. Наши украинские реставраторы сняли большой зал, чтобы их расстелить на полу. Очищали от загрязнений, расчистили авторское изображение, а там, где были потери по фотографиям восстанавливали "

По завершении реставрации картины были на выставке в Варшаве, а затем в 2012 году вернулись в Украину в фонды галереи.

"В 90-х годах, когда реставрировали большой дворец замка и восстанавливали планирования как в XVII веке, Борис Возницкий уже тогда запланировал, где именно будет висеть эта картина. Он знал, что когда-то ее все же отреставрируют и повесят в Золочевском замке. Чтобы полностью развернуть, приказал разобрать часть перекрытия замка между первым и вторым этажом. В 2012 году на День Конституции 28 июня "Битву под Парканами" разместили в том месте, где и запланировал Возницкий ".

Картина "Битва под Веной" размещена в Олесском замке. Работы похожи между собой, ибо на них те самие участники и полководец Ян III Собеский.

В Золочевском замке во Львовской области сохранились сапоги 16-летней Марии Гевко. Ее вместе с родителями Николаем и Анной выселили в Сибирь в 1939-м. Семья жила в селе Ремезовцы недалеко от Золочева.