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вторник, 29 декабря 2020 18:05

Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт
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По традиции, которая существует более 200 лет в поселке Котельва на Полтавщине, к новогодним и рождественским праздникам выпекают и разрисовывают особое обрядовое печенье - "панянки". В этом году его признали элементом нематериального культурного наследия.

"Панянки" - обрядовое печенье в форме девочек, лошадок и петушков. Пряники окрашивают только в розовый цвет. Издавна использовали свекольный сок, ныне - пищевые красители. Расписывали бумажным рожком - тонкой струйкой. Глазурь готовят из красителя, крахмала, муки, воды. Традиционные цвета глазури - белые, синие и желтые. Выпечку готовят без жира и яиц, так как их издавна раздавали в пост - на Николая и рождественские святки.

84-летняя Анна Дорошенко в последний раз подарила печенье "панянки" своей правнучке Элине Исакаевой в 2011 году
Фото: facebook.com/oksana.isakieva
Пряник "панянка", которую испекла и расписала Анна Дорошенко, 9 лет сохраняет как реликвию ее внучка Оксана Исакиева
Оксана Дорошенко популяризирует обрядовое печенье "панянки"
Испеченный Анной Дорошенко пряник "панянка" в семье ее внучки Оксаны Исакиевой берегут как семейную реликвию

Традиция выпекать "панянки" сохранилась в семье Дорошенко. Жительница Котельвы Анна Дорошенко научила секретам обрядовой выпечки свою внучку Оксану. Уже взрослой Оксана Исакиева передала мастерство жене брата и тезке - Оксане Дорошенко. Которая последние годы популяризирует региональную традицию и поделилась с Gazeta.ua рецептом обрядовых коржиков.

Пока была жива, бабушка Анна подарила своей правнучке Элине собственноручно испеченные и расписанные "панянки". Последнюю из которых уже 10-й год берегут как семейную реликвию.

"Панянки" готовят из сахара, воды, муки и аммония (карбонат аммония, разрыхлитель теста. - Gazeta.ua).

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"Бабушка Анна учила, что аммоний отмеряют спичечным коробком. 2 стакана сахара развести 1 стаканом холодной кипяченой воды, добавить 1 спичечный коробок аммония. Муки - около двух стаканов, но по необходимости - сколько возьмет тесто. Должна быть такое как на вареники - умеренно мягкое, но не липкое", - рассказала Оксана Дорошенко.

Тесто раскатывают на деревянной доске в пласт толщиной 1 см, формой вырезают фигуры. Осторожно переносят на посыпанный мукой противень. Сверху смазывают водным раствором розовой пищевой краски. Выпекают в духовке до готовности при температуре 180°С. Еще теплыми расписывают глазурью.

Глазурь готовят из крахмала и муки, взятых поровну и просеянных от комочков. Сухие ингредиенты разводят небольшим количеством воды до густоты крема. Делят на 3 части. Одну оставляют белой, в две другие добавляют желтый и синий красители. С помощью свернутой в мешочек вощеной бумаги наносят узоры. Дают остыть. Действовать надо ловко, потому смесь быстро застывает.

Обрядовое печенье, которое использовалось в различных играх и магических церемониях, является своеобразным символом праздника Андрея. Речь идет об Андреевской калите.

В его изготовлении пытались принять участие все девушки, которые сходились на вечеринку. Своей круглой формой "Калита" напоминала солнце.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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