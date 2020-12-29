Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт

По традиции, которая существует более 200 лет в поселке Котельва на Полтавщине, к новогодним и рождественским праздникам выпекают и разрисовывают особое обрядовое печенье - "панянки". В этом году его признали элементом нематериального культурного наследия.

"Панянки" - обрядовое печенье в форме девочек, лошадок и петушков. Пряники окрашивают только в розовый цвет. Издавна использовали свекольный сок, ныне - пищевые красители. Расписывали бумажным рожком - тонкой струйкой. Глазурь готовят из красителя, крахмала, муки, воды. Традиционные цвета глазури - белые, синие и желтые. Выпечку готовят без жира и яиц, так как их издавна раздавали в пост - на Николая и рождественские святки.

Фото: facebook.com/oksana.isakieva

Традиция выпекать "панянки" сохранилась в семье Дорошенко. Жительница Котельвы Анна Дорошенко научила секретам обрядовой выпечки свою внучку Оксану. Уже взрослой Оксана Исакиева передала мастерство жене брата и тезке - Оксане Дорошенко. Которая последние годы популяризирует региональную традицию и поделилась с Gazeta.ua рецептом обрядовых коржиков.

Пока была жива, бабушка Анна подарила своей правнучке Элине собственноручно испеченные и расписанные "панянки". Последнюю из которых уже 10-й год берегут как семейную реликвию.

"Панянки" готовят из сахара, воды, муки и аммония (карбонат аммония, разрыхлитель теста. - Gazeta.ua).

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"Бабушка Анна учила, что аммоний отмеряют спичечным коробком. 2 стакана сахара развести 1 стаканом холодной кипяченой воды, добавить 1 спичечный коробок аммония. Муки - около двух стаканов, но по необходимости - сколько возьмет тесто. Должна быть такое как на вареники - умеренно мягкое, но не липкое", - рассказала Оксана Дорошенко.

Тесто раскатывают на деревянной доске в пласт толщиной 1 см, формой вырезают фигуры. Осторожно переносят на посыпанный мукой противень. Сверху смазывают водным раствором розовой пищевой краски. Выпекают в духовке до готовности при температуре 180°С. Еще теплыми расписывают глазурью.

Глазурь готовят из крахмала и муки, взятых поровну и просеянных от комочков. Сухие ингредиенты разводят небольшим количеством воды до густоты крема. Делят на 3 части. Одну оставляют белой, в две другие добавляют желтый и синий красители. С помощью свернутой в мешочек вощеной бумаги наносят узоры. Дают остыть. Действовать надо ловко, потому смесь быстро застывает.

Обрядовое печенье, которое использовалось в различных играх и магических церемониях, является своеобразным символом праздника Андрея. Речь идет об Андреевской калите. В его изготовлении пытались принять участие все девушки, которые сходились на вечеринку. Своей круглой формой "Калита" напоминала солнце.