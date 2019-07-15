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понедельник, 15 июля 2019 17:40

Пыль и грохот моторов - на Полтавщине погоняли в мотобол
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В селе Столбина Долина Новосанжарского района на Полтавщине в мотобол сыграли "Нива" и "Колос"
Фото: Лилия Швец
В селе Столбина Долина Новосанжарского района на Полтавщине в мотобол сыграли "Нива" и "Колос"
В селе Столбина Долина Новосанжарского района на Полтавщине в мотобол сыграли "Нива" и "Колос"
В селе Столбина Долина Новосанжарского района на Полтавщине в мотобол сыграли "Нива" и "Колос"
В селе Столбина Долина Новосанжарского района на Полтавщине в мотобол сыграли "Нива" и "Колос"

13 июля в Столбиной Долине Новосанжарского района на Полтавщине на местной площадке сыграли вмотобол. В матче сошлись местный "Колос" и "Нива" из села Вишняки Хорольского района.

На игре побывал корреспондент "Газеты".

Матч начался в 18.30. У касс собралась очередь за билетами, которые стоили 40 грн. Мест на деревянных скамьях хватило не всем. Игроки "Колоса" - в зелено-черной форме, "Нивы" - в красно-черной.

Хозяева активно начали первый период матча, часто били в сторону ворот соперника. В четвертом "Нива" забила первый гол, потом - второй. Игра завершилась со счетом 0: 2 в пользу "Нивы".

В чемпионате Украины по мотоболу 2019 принимают участие 5 команд, 3 из которых - с Полтащины: "Колос" (Столбина Долина, Новосанжарский район), "Нива" (Вишняки, Хорольский район), "Дружба" (Мачехи, Полтавский район), "Подолье-Мотор" (Каменец-Подольский), "Восход" "(Вознесенск, Николаевская область)
Стартовал в этом году чемпионат 18 мая, продлится до осени.

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6 и 7 июля в Розсошенцах Полтавского района состоялся Cossacks Pitbike Cup - выездной второй этап международного любительского чемпионата по Питбайк.

Автор: Лилия ШВЕЦ
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