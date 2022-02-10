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пятница, 11 февраля 2022 05:00

"Пусть разбрасывают мои кости" – 11 февраля молятся отважному архиерею

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&quot;Пусть разбрасывают мои кости&quot; – 11 февраля молятся отважному архиерею
Святого Игнатия растерзали дикие звери в 107 году. ФОТО: bpc.org.ua

11 февраля христиане вспоминают перенесение мощей святого мученика Игнатия Богоносца. Это один из первых архиереев церкви, был епископом древнего города Антиохия – ныне это территория Турции.

Игнатий родился ориентировочно в 35 году в Римской империи. Повзрослев, стал учеником апостола Иоанна Богослова. Постоянно проповедовал слово Божие перед людьми и обращал язычников в христианство. Став епископом Антиохии – жестко выступил против преследования верующих, которые начались в империи. Также постоянно проповедовал среди христиан, чтобы укрепить их дух.

При императоре Траяне, который начал править с 98 года, преподобный Игнатий был арестован и привезен на суд в Рим. По дороге он успел написать семь писем в разные церковные общины. Впервые в них использовалось выражение "Вселенская Церковь" .

Христиане Рима хотели спасти Игнатия от смерти.

"Ничто мне не в радость – ни зримое, ни незримое. Только бы встретить Иисуса Христа. Пусть разбрасывают мои кости, отрубают члены, смолотят в прах все тело. Пусть придут мучения – только бы встретить Иисуса Христа", - сказал им святой, согласно церковным преданиям.

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Игнатий был брошен на растерзание зверей в 107 году. Его кости собрали другие христиане и похоронили в Риме. Впоследствии мощи перенесли в Антиохию. Но в середине VII в. останки мученика снова перезахоронили в Риме – в церкви святого Папы Климента.

Вчера церковь вспоминала преподобного Ефрема Сирина, родившегося в начале IV в. в Месопотамии. Родители его воспитали в христианских традициях. Повзрослев, Ефремий получил сан священника и стал проповедовать слово Божие перед людьми. Его умение говорить и убеждать было настолько сильным, что многие вельможы прислушивались к его словам и пытались следовать указаниям и просьбам, которые озвучивал преподобный.

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