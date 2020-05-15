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пятница, 15 мая 2020 11:29

Продавали, пока владельцы за границей: задержали квартирных аферистов

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Продавали, пока владельцы за границей: задержали квартирных аферистов
От продажи квартир аферисты заработали почти 5 млн грн. Фото: pixabay

Группу преступников, которые присваивали квартиры, пока владельцы были за границей, разоблачили во Львове.

Злоумышленникам удалось завладеть 7 квартирами в разных районах города, об этом сообщает главный прокурор Львовщины Ирина Диденко.

"По версии следствия, четверо жителей Львовщины, предварительно сговорившись, перерегистрировали квартиры на себя и впоследствии - продавали. Мошенники отслеживали квартиры, в которых владельцы находятся за границей, и делали ложные документы: фальсифицировали паспорта реальных хозяев, делали дубликаты правоустанавливающих документов на квартиры", - рассказала Ирина Диденко.

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От продажи квартир аферисты заработали почти 5 млн грн.

"Возвращаясь домой, настоящие владельцы обнаруживали, что их имущество уже перерегистрировано на других людей. В то же время те, кто купил жилье, впервые видели настоящих владельцев и понимали, что их обманули", - говорит прокурор.

Вечером 14 мая группу задержали, когда те пытались провести очередную сделку.

Им сообщили о подозрениях по делам о мошенничестве, подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Теперь суд рассмотрит ходатайство о мерах пресечения. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Устанавливают причастность других людей и иные эпизоды преступной деятельности на территории остальных областей.

В Киеве львовянин незаконно завладел квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн грн. В 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи он переписал квартиру умершей на себя, а потом на другого человека.

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