В Киеве мошенник украл квартиру умершей за более 10 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1908
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1908
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 963
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1890
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
3
3
3
5
6
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
&quot;Хочет выбросить нас&quot; - у предпринимателей отбирают рабочие места
"Хочет выбросить нас" - у предпринимателей отбирают рабочие места
Полицейские с СБУшниками похищали людей и требовали деньги
Полицейские с СБУшниками похищали людей и требовали деньги
Видео
Все видео
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
После похорон обезглавленной 13-летней девочки разгорелся скандал
После похорон обезглавленной 13-летней девочки разгорелся скандал
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1521
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3753
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 0
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
четверг, 07 мая 2020 16:05

В Киеве мошенник украл квартиру умершей за более 10 млн грн

  Комментировать
В Киеве мошенник украл квартиру умершей за более 10 млн грн
В Киеве мошенник со Львова украл квартиру умершей женщины. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве львовянин незаконно завладел квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн грн.

В 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи он переписал квартиру умершей на себя, а потом на другого человека. Об этом сообщили в пресс служба столичной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники продали квартиру покойницы

"Жителю города Львов сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Шевченковском районе Киева общей стоимостью более 10 млн гривен. Чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева, которая имеет право на признание наследства выморочным", - говорится в сообщении.

На квартиру наложили арест. Мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Житель Полтавщины мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки по ул. Ивана Франко. Мужчина знал, что у пожилой женщины нет наследников. После ее смерти подал в Центр предоставления административных услуг договор дарения, согласно которому владелица квартиры якобы подарила ему свое жилье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве мошенник украл квартиру умершей за более 10 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 34884
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 15030
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9279
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8991
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 8568
Происшествия
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
3
 Просмотров: 99
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
3
 Просмотров: 2142
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП
3
 Просмотров: 1170
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 7038
"Хочет выбросить нас" - у предпринимателей отбирают рабочие места
"Хочет выбросить нас" - у предпринимателей отбирают рабочие места
5
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
2
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Голосов: 4
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua