В Киеве мошенник украл квартиру умершей за более 10 млн грн

В Киеве мошенник со Львова украл квартиру умершей женщины. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве львовянин незаконно завладел квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн грн.

В 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи он переписал квартиру умершей на себя, а потом на другого человека. Об этом сообщили в пресс служба столичной прокуратуры.

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"Жителю города Львов сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Шевченковском районе Киева общей стоимостью более 10 млн гривен. Чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева, которая имеет право на признание наследства выморочным", - говорится в сообщении.

На квартиру наложили арест. Мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Житель Полтавщины мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки по ул. Ивана Франко. Мужчина знал, что у пожилой женщины нет наследников. После ее смерти подал в Центр предоставления административных услуг договор дарения, согласно которому владелица квартиры якобы подарила ему свое жилье.