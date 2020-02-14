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пятница, 14 февраля 2020 23:21

Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
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14 февраля в Полтаве устроили церемонию бракосочетания "Брак на сутки". Парам-участникам выдавали свидетельства о браке и предлагали попробовать себя в роли молодоженов.

Валерия и Сергей
Фото: Ольга Стенько
Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко
Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко
Екатерина Тютюнник и Александр Шиков
Екатерина Тютюнник и Александр Шиков

Корреспондент Gazeta.ua побывал на празднике.

Тематическую вечеринку ко Дню влюбленных организовали Студенческака Рада Полтавы и городская администрация в холле кинотеатра Wizoria Колос.

"Мы пропагандируем семейные традиции, привлекаем молодежь в игровой форме почувствовать себя на пороге такого серьезного шага. Надеемся, это повлияет на наших участников и они будут внимательнее относиться друг к другу и ответственней - к клятвам, которыми обмениваются", - рассказала первый заместитель начальнинка управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавского горсовета Ирина Колечкина.

Участие приняли 15 пар. Некоторые регистрировались заранее на страницах мероприятия в соцсетях. Кто-то просто шел в кино и по приглашению организаторов принял участие в шутливой регистрации брака.

Пары приглашали к фотозоне, оформленной красными надувными шариками. Давали напрокат свадебный букет и кольца. Герои рассказывали истории знакомства, присутствующие приветствовали их аплодисментами. После символического обряда обмена кольцами паре вручали свидетельство о регистрации брака на сутки. Закрепляли обряд "супружеским" поцелуем.

Екатерина Тютюнник и Александр Шиков вместе учатся в аграрной академии. Уже 4 месяца они - пара. Зарегистрировался для участия в церемонии Александр. Рассказал, что решили сделать репетицию и почувствовать, как это - обмениваться кольцами под аплодисменты гостей. Но пока официальное предложение Екатерине не делал. На настоящий брак пара пока не решается.

Автор: Ольга Стенько
  Екатерина Тютюнник и Александр Шиков
Екатерина Тютюнник и Александр Шиков

"Не будем загадывать. Ничего сейчас не могу сказать, как все будет. Но хочу", - рассказал парень.

После регистрации "молодожены" запланировали отметить День святого Валентина вместе с друзьями шумной вечеринкой.

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Одна из самых позитивных пар церемонии - Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко, которые вместе уже два месяца. Трудно поверить, что эти веселые "молодожены", которые шутят и много смеются, на самом деле едва сдерживают волнение.

Автор: Ольга Стенько
  Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко
Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко

"Мы познакомились в аграрной академии, знакомы уже несколько лет. Но два месяца назад я понял, что Таня - та самая единственная. А она, надеюсь, поняла, что я "тот самый". Я сделал первый шаг. Сегодня, когда надевали кольца, у Тани тряслись руки, я тоже очень волновался. Возможность задуматься - готовы ли мы сделать этот ответственный шаг. Вообще, пора уже решать - мне 25 лет, Татьяне 21 ", - рассказал Антон.

Пара сообщила родителям, что сьогдни в них "репетиция брака", так что их родные уже ждут впечатлений и ярких фото.

Автор: Ольга Стенько
  18-летние Александра Колесник и Александр Котиков
18-летние Александра Колесник и Александр Котиков

Одной из самых молодых пар стали студент Полтавской политехники Александр Котиков и студентка аграрной академии Александра Колесник - им обоим по 18 лет.

"Мы знакомы неделю. Встретились на Зимней Студреспублике. Это была любовь с первого взгляда. Я пригласил Сашу на эту церемонию. Интересные ощущения - как пробное ВНО", - рассказал парень.

В День святого Валентина влюбленные могли подать заявление о бракосочетании в отдел государственной регистрации брака даже ночью и зарегистрировать брак, если он назначен на этот день. В День святого Валентина ЗАГС работает в усиленном режиме - до двенадцати ночи. Такой акции дали название - "Любовь без границ".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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