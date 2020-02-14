Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки

14 февраля в Полтаве устроили церемонию бракосочетания "Брак на сутки". Парам-участникам выдавали свидетельства о браке и предлагали попробовать себя в роли молодоженов.
Корреспондент Gazeta.ua побывал на празднике.
Тематическую вечеринку ко Дню влюбленных организовали Студенческака Рада Полтавы и городская администрация в холле кинотеатра Wizoria Колос.
"Мы пропагандируем семейные традиции, привлекаем молодежь в игровой форме почувствовать себя на пороге такого серьезного шага. Надеемся, это повлияет на наших участников и они будут внимательнее относиться друг к другу и ответственней - к клятвам, которыми обмениваются", - рассказала первый заместитель начальнинка управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавского горсовета Ирина Колечкина.
Участие приняли 15 пар. Некоторые регистрировались заранее на страницах мероприятия в соцсетях. Кто-то просто шел в кино и по приглашению организаторов принял участие в шутливой регистрации брака.
Пары приглашали к фотозоне, оформленной красными надувными шариками. Давали напрокат свадебный букет и кольца. Герои рассказывали истории знакомства, присутствующие приветствовали их аплодисментами. После символического обряда обмена кольцами паре вручали свидетельство о регистрации брака на сутки. Закрепляли обряд "супружеским" поцелуем.
Екатерина Тютюнник и Александр Шиков вместе учатся в аграрной академии. Уже 4 месяца они - пара. Зарегистрировался для участия в церемонии Александр. Рассказал, что решили сделать репетицию и почувствовать, как это - обмениваться кольцами под аплодисменты гостей. Но пока официальное предложение Екатерине не делал. На настоящий брак пара пока не решается.
"Не будем загадывать. Ничего сейчас не могу сказать, как все будет. Но хочу", - рассказал парень.
После регистрации "молодожены" запланировали отметить День святого Валентина вместе с друзьями шумной вечеринкой.
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Одна из самых позитивных пар церемонии - Антон Гаркушенко и Татьяна Перебатченко, которые вместе уже два месяца. Трудно поверить, что эти веселые "молодожены", которые шутят и много смеются, на самом деле едва сдерживают волнение.
"Мы познакомились в аграрной академии, знакомы уже несколько лет. Но два месяца назад я понял, что Таня - та самая единственная. А она, надеюсь, поняла, что я "тот самый". Я сделал первый шаг. Сегодня, когда надевали кольца, у Тани тряслись руки, я тоже очень волновался. Возможность задуматься - готовы ли мы сделать этот ответственный шаг. Вообще, пора уже решать - мне 25 лет, Татьяне 21 ", - рассказал Антон.
Пара сообщила родителям, что сьогдни в них "репетиция брака", так что их родные уже ждут впечатлений и ярких фото.
Одной из самых молодых пар стали студент Полтавской политехники Александр Котиков и студентка аграрной академии Александра Колесник - им обоим по 18 лет.
"Мы знакомы неделю. Встретились на Зимней Студреспублике. Это была любовь с первого взгляда. Я пригласил Сашу на эту церемонию. Интересные ощущения - как пробное ВНО", - рассказал парень.
В День святого Валентина влюбленные могли подать заявление о бракосочетании в отдел государственной регистрации брака даже ночью и зарегистрировать брак, если он назначен на этот день. В День святого Валентина ЗАГС работает в усиленном режиме - до двенадцати ночи. Такой акции дали название - "Любовь без границ".
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