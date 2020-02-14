"Любовь без границ" – сегодня можно женится ночью

14 февраля 2020 года уже более 1,6 тысячи пар планируют поженитьсяФото:obljustif.gov.ua

В День святого Валентина влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации брака заявление о заключении брака даже ночью и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день.

В День святого Валентина 14 февраля ЗАГС работает в усиленном режиме – до двенадцати ночи. Такой акции дали название – "Любовь без границ".

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Кроме того, в этот день почти во всех областях Украины будет работать 440 отделов регистрации брака.

По данным Минюста, на 14 февраля этого года уже подано 1666 заявлений на заключение брака. В частности, в Киеве планируют пожениться в День влюбленных 170 пар, в Днепропетровской области – 172 пары и 99 пар – в Харьковской области. Наименьшее количество влюбленных планируют пожениться в Закарпатской области – 10 пар, в Луганской – 15 пар и Черниговской – 20 пар.

В Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII в., в США — с 1777-го. Самая древняя валентинка на английском языке - это письма, написанные 14 февраля 1477-го графиней Марджери Брюз ее будущему мужу Джону Пастону "моему любимому Валентину"