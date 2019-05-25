Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы

В Одессе 24 мая прошел митинг против концерта российской певицы, экс-звезды группы "Серебро" Лена Темникова.
Она признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Думская".
Активисты собрались у ночного клуба "Ибица", где она должна была выступить, и сожгли флаг РФ.
"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова. У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", - сказал организатор акции Демьян Ганул.
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Активисты разошлись после того, как расклеили антипутинские листовки и сожгли флаг. Концерт отменили.
Украинские националисты намерены не дать провести концерт в Одессе поп-певцу Максу Барских. Украинский исполнитель недавно получил музыкальную награду в Кремле, сообщил общественный активист Сергей Стерненко.
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