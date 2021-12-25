Приметы дня: почему сегодня есть риск ослепнуть и зачем предки окуривали дома дымом

Сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество. На Украине этот день выходной. Так, как он приходится на субботу – ближайший понедельник тоже будет нерабочим.
Православная церковь Украины, которая будет отмечать Рождество 7 января, сегодня вспоминает святого чудотворца Спиридона Тримифунтского. Он жил на Кипре в III-VI вв. За праведную жизнь получил от Бога дар исцеления.
В народе 25 декабря называли днем Спиридона Солнцеворота. Ибо верили, что с этого дня солнце "поворачивается" в сторону лета и тепла.
"Спиридон Солнцеворот небо поддерживает плечами – дня добавляет", - говорили люди.
Предки были убеждены, что сегодня нельзя касаться острых предметов и заниматься рукоделием – шить, вязать, ткать, по народным верованиям. Мол, если нарушить эти правила – можете стать слепым.
На Спиридона некоторые украинцы окуривали дома дымом. Верили, что благодаря этому от дома отгоняется нечистая сила.
Наши предки верили в многие приметы, связанные с 25 декабря. Основные из них касались погоды:
- Ночь на Спиридона была ясная – до холодной зимы и жаркого лета. Если темная – к теплой зиме и пасмурному лету;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Рождество у большинства христиан мира: главные традиции праздника
- Ярко светит солнце – на праздники будут ясные дни;
- Если на Спиридона с утра солнце, то не спешите с ранним посевом;
Через 10 лет большинство украинцев начнут праздновать Рождество 25 декабря, заявил предстоятель ПЦУ, митрополы Эпифаний. Он поддерживает переход церкви на новый юлианский календарь, но убежден, что это должно происходить постепенно.
Комментарии