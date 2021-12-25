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суббота, 25 декабря 2021 05:30

Приметы дня: почему сегодня есть риск ослепнуть и зачем предки окуривали дома дымом

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Приметы дня: почему сегодня есть риск ослепнуть и зачем предки окуривали дома дымом
Если ночь на Спиридона была ясной – ожидайте холодной зимы. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество. На Украине этот день выходной. Так, как он приходится на субботу – ближайший понедельник тоже будет нерабочим.

Православная церковь Украины, которая будет отмечать Рождество 7 января, сегодня вспоминает святого чудотворца Спиридона Тримифунтского. Он жил на Кипре в III-VI вв. За праведную жизнь получил от Бога дар исцеления.

В народе 25 декабря называли днем ​​Спиридона Солнцеворота. Ибо верили, что с этого дня солнце "поворачивается" в сторону лета и тепла.

"Спиридон Солнцеворот небо поддерживает плечами – дня добавляет", - говорили люди.

Предки были убеждены, что сегодня нельзя касаться острых предметов и заниматься рукоделием – шить, вязать, ткать, по народным верованиям. Мол, если нарушить эти правила – можете стать слепым.

На Спиридона некоторые украинцы окуривали дома дымом. Верили, что благодаря этому от дома отгоняется нечистая сила.

Наши предки верили в многие приметы, связанные с 25 декабря. Основные из них касались погоды:

- Ночь на Спиридона была ясная – до холодной зимы и жаркого лета. Если темная – к теплой зиме и пасмурному лету;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Рождество у большинства христиан мира: главные традиции праздника

- Ярко светит солнце – на праздники будут ясные дни;

- Если на Спиридона с утра солнце, то не спешите с ранним посевом;

Через 10 лет большинство украинцев начнут праздновать Рождество 25 декабря, заявил предстоятель ПЦУ, митрополы Эпифаний. Он поддерживает переход церкви на новый юлианский календарь, но убежден, что это должно происходить постепенно.

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