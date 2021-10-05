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среда, 06 октября 2021 06:30

Приметы 6 октября: какой поступок может пустить несчастье в дом

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Приметы 6 октября: какой поступок может пустить несчастье в дом
Предки считали, что 6 октября уже наступает глубокая осень и нужно ожидать холодов. ФОТО: https://pixabay.com

Сегодня по церковному календарю отмечается зачатие Иоанна Крестителя, Предтечи Иисуса Христа. Наши предки с этого дня ждали наступления значительных холодов. Говорили: "На Предтечу - тулись к печи".

Считалось, что к празднику уже нужно заготовить дрова, хворост или камыш - для отопления дома. В сам день, 6 октября, люди уже старались не проводить заготовительные работы. Считали их предвестником проблем.

Наши предки были убеждены, что 6 октября нельзя жаловаться и вспоминать собственные беды. Тот, кто на Иоанна говорит о проблемах и несчастьях - никогда от них не избавится, говорили люди. Зато верили, что счастье ожидает молчаливых.

Приметы 6 октября:

- Зайцы рано нагуляли жир - будет холодная и снежная зима;

- Белка мостит гнездо высоко - на теплую зиму. Низко - на лютую;

- Мало грибов - зима будет суровой;

- Кошка умывается левой лапой - к плохой погоде, правой - к хорошей;

- Зима скоро наступит, если в этот день услышите крик гусей, которые улетают на юг.

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Иоанн Креститель наиболее почитаемый христианский святой после Девы Марии. Он родился неподалеку Иерусалима у священника Захарии и праведной Елизаветы, которые выполняли все заповеди и годами молили Бога, чтобы даровал им дитя. До 30 лет Иоанн был отшельником и жил в пустыне. Затем Господь повелел ему идти к людям и проповедовать.

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Дата
06
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