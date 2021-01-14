"Президент соврал, что он снизил тарифы" — эксперт на митинге разнес заявления Зеленского

В Полтаве несколько десятков человек вышли на пикет к зданию облсовета. Требуют чтобы депутаты, которые проводят внеочередную сессию, приняли обращение к центральной власти с требованием пересмотреть тарифы на газ.

Люди стоят с плакатами: "Коболев-Витренко в отставку", "Правительство и НКРЕКП отставку!", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Ольга Стенько

Также активисты просят провести аудит обществ "Полтавагаз", "Кременчуггаз", "Лубныгаз", "Гадячгаз" и "Полтаваоблэнерго". Часть митингующих требуют национализировать и бесплатно передать народу газовые хранилища, а облгазы - в государственную собственность.

"Заявления президента о том, что он снизил тарифы - ложь. В прошлом году он рассказывал, что нашел возможность снизить тарифы, но на самом деле тогда просто упали мировые цены. Даже на нашей украинской бирже в мае 2020-го можно было купить газ по 2,50 гривны за куб. Цена сейчас растет, повлекла за собой тарифы. Вопрос к президенту: если он тогда смог снизить тарифы, то почему они растут сегодня? " - рассказал участник протеста, предприниматель, внешний эксперт Ukraine Economic Outlook Игорь Петриченко.

Власть должна обеспечить прозрачность и обоснованность тарифов. А также - поддерживать население и субсидировать малообеспеченных граждан, добавил участник митинга.

"На это есть деньги. Потому что когда растут тарифы, растет также НДС и другие отчисления в бюджет. Государству нужно сконцентрироваться на людях, не имеющих возможности платить. А рыночные реформы нужны. Потому что монополия, непрозрачность крупных государственных компаний, которые просто оплотами коррупционеров - это зло. С ним надо бороться", - добавил Петриченко.

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Тариф за распределение газа образован непрозрачно, а деньги, которые получат за это облгазы, будут потрачены не по назначению, уверены митингующие.

"Непонятно, как формировали тариф. Почему при увеличении валовой выручки предприятие на ремонты, на основные фонды на 2021 запланировали столько же денег, как и в прошлом году? Руководство Полтавагазу увеличило выручку на 300 000 000, при том что прокачка газа будет на 26 высотки меньше, чем в прошлом году. При этом средства пойдут на какие-то компенсации и другие статьи расходов. Фомы мы требуем полного аудита предприятия. Это типичная монополия ", - заявил митингующий Артем Дугин.

Депутаты на повестку дня вынесли рассмотрение обращения к центральной власти по пересмотру таривиф на транспортировку газа и его цены. Заслушали мнения относительно экономического обоснования тарифов и цен на газ от руководителей газоснабжающих компаний. После этого рекомендовали "Полтавагаза" пересмотреть тарифы на транспортировку газа для потребителей.

С начала 2021 года потребители, которые используют незначительные объемы газа, могут рассчитывать на минимальную плату за доставку топлива. Если человек пользуется только газовой плиткой и использовал за прошлый газовый год 15 куб. м газа, регулятор устанавливает его заказанную мощность на уровне 39 куб. м в год, и в текущем году будет насчитывать аналогичную сумму.