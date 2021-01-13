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среда, 13 января 2021 17:53

Рассказали, кто может рассчитывать на минимальную плату за доставку газа

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Рассказали, кто может рассчитывать на минимальную плату за доставку газа
Стоимость доставки газа зависит не от объемов потребления, а от пользования газораспределительной мощностью. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года потребители, которые используют незначительные объемы газа, могут рассчитывать на минимальную плату за доставку топлива.

Если человек пользуется только газовой плиткой и использовал за прошлый газовый год 15 куб. м газа, регулятор устанавливает его заказанную мощность на уровне 39 куб. м в год, и в текущем году будет насчитывать аналогичную сумму, пишет портал 104.ua. в Facebook.

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Для клиентов, которые пользуются газовой плитой и колонкой, минимальная заказаная мощность составит 126 куб. м газа. Впрочем, если человек потребляет менее 100 куб.м газа в год, ему все равно нужно будет оплатить доставку 126 куб.м топлива.

Стоимость доставки газа зависит не от объемов потребления в текущем году, а от пользования газораспределительной мощностью. Размер платы за доставку газа для каждого потребителя рассчитывается индивидуально, с учетом объемов фактического потребления газа в предыдущем газовом году.

На время карантина или до завершения отопительного сезона правительство предлагает установить государственное регулирование цены на газ.

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