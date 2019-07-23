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среда, 24 июля 2019 04:23

Преждевременно откопали капсулу времени

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  Капсула времени в Виннице. Фото: vinnitsa.info
Капсула времени в Виннице. Фото: vinnitsa.info

В Виннице во время ремонта улицы достали "капсулу времени" с надписью "КВНщинкам будущего. Открыть в апреле 2062 года".

"В 2012 году мы праздновали 50-летие от первой игры Квна. Тогда решили создать "капсулу времени". Расположили ее в клумбе напротив "Зари". В середине-лист для будущего поколения. Это своего рода пародия на традицию, существовавшую в советские времена", - говорит директор ГДИ "Заря" Евгений Майданик, передает Вінниця.info.

Капсулу времени заложили семь лет назад.

Сейчас винницкие КВНщини думают, где расположить "капсулу", чтобы она в дальнейшем сохранилась до апреля 2062 года.

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В 2019 году в Виннице установили колонну Магдебургского права на месте снесенного в рамках декоммунизации памятника советскому партийному деятелю Николаю Козицкому. Рядом заложили капсулу времени. В ней – обращение к будущим поколениям винничан. Должны открыть ее 2040 года.

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