Председателя Львовского облсовета госпитализировали из-за коронавируса

Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина положили в больницу из-за ухудшения состояния, вызванного заболеванием коронавирусом.

Ганущин сейчас находится в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр", сообщает львовское издание Leopolis.news.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу уточнить детали госпитализации отказалась от комментариев.

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Он лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.