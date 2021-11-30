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вторник, 30 ноября 2021 09:19

Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
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Фото: "Суспільне Харків"

Вечером 29 ноября по Харькову пронеслась непогода. Город накрыл шквальный ветер.

От мощных порывов падали ветки и деревья, пишет Суспільне.

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На ул. Ощепкова дерево обрушилось на автомобиль Kia. Травмированных нет.

На ул. Сумской ураганный ветер повредил светофор и дорожный знак. Ураган повалил обе конструкции на землю, сообщили в Telegram "СТО Харьков" и добавили видео ЧП.

Во вторник, 30 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается мощный ветер.

Не обойдет непогода и Харьков. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. В первой половине ночи ожидается гроза и дождь. Днем ожидается облачная погода, температура воздуха +3...7℃.

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Дата
30
ноября

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