Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган

Фото: "Суспільне Харків"

Вечером 29 ноября по Харькову пронеслась непогода. Город накрыл шквальный ветер.

От мощных порывов падали ветки и деревья, пишет Суспільне.

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На ул. Ощепкова дерево обрушилось на автомобиль Kia. Травмированных нет.

На ул. Сумской ураганный ветер повредил светофор и дорожный знак. Ураган повалил обе конструкции на землю, сообщили в Telegram "СТО Харьков" и добавили видео ЧП.

Во вторник, 30 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается мощный ветер. Не обойдет непогода и Харьков. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. В первой половине ночи ожидается гроза и дождь. Днем ожидается облачная погода, температура воздуха +3...7℃.