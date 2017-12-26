Построят крупнейший в Украине IT-парк

Во Львове построят общественный центр на улице Ивана Чмолы, который будет обслуживать IT-компании. Проект под названием Innovation District IT Park считается самым IT- проектом на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По замыслу авторов IT Park позволит развиваться компаниям в этом направлении и предоставит пространство для IT-образования.

Общественный центр будет состоять из шести восьмиэтажных офисных зданий, торгового центра, университета и лабораторий, детского сада, паркингов, гостиницы и амфитеатра под открытым небом.

Стоимость проекта оценивается в 95 млн. долларов.