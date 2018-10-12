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суббота, 13 октября 2018 07:17

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

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105 лет, в 1913 году в Виннице построили первый электрический лифт на территории Винницы. Он с явился в здании гостиницы "Савой" - в то время наивысшего помещения в городе.

Строительство гостиницы начали в 1912 году на средства винницкого купца, почетного гражданина Виннице Бериша Лехтман. Архитектор - Григорий Артынов.

Отель открыл свои двери ориентировочно осенью 1913 года.

  Вид из отеля "Савой" на город. 1920-е годы. Фото: винницкие архивы
Вид из отеля "Савой" на город. 1920-е годы. Фото: винницкие архивы
"Савой" - модерн с элементами необарокко. Кроме ресторана на втором этаже, в гостинице была парикмахерская, кондитерская, цветочная и магазины. На шестом мансардном этаже существовал зимний сад.

"Отель поразил меня! Такого нельзя было найти даже в Киеве. Замечательная новое строение, лифт, прекрасные просторные комнаты с ваннами и стильным мебелью, замечательная тренированный прислуга и прекрасный ресторан. Когда вышел на балкон, который есть на пятом этаже, просто не мог глаз оторвать от картины, которая предстала передо мной. Весь город как на ладони, а вокруг него - ясный, светлый Буг в зеленых берегах ", - говорил об отеле" Савой "генерал Алексей Бурсилов. Российский военный год проживал в Виннице.

2 февраля 1919 в результате событий второй украинский-большевистской войны Директория УНР во главе с Владимиром Винниченко переехала в Винницу. Город в месяц становится временной столицей УНР, а отель "Савой" становится зданием "Кабинета Министров".

В феврале, происходят встречи министров принимаются межгосударственные делегации, а 13 февраля 1919 года в стенах отеля отрекается от своей политической карьеры Винниченко. Тогда Главный атаман войск УНР Симон Петлюра становится фактически единоличным руководителем.
  "Савой" в 2009 году. Фото: винницкие архивы
"Савой" в 2009 году. Фото: винницкие архивы

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Опубликовали подборку архивных фото из Подолья времен немецкой оккупации. Фотографии сделал немецкий корреспондент Вальтер Холангел 1943 года.

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Дата
13
октября

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

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