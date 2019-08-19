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вторник, 20 августа 2019 04:25

Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор

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  В центре Винницы поставили необычный граммофон. Фото: www.vinnitsa.info
В центре Винницы поставили необычный граммофон. Фото: www.vinnitsa.info

В центре Винницы появился необычный "музыкальный инструмент"- гранитный граммофон. Его установили на площади Европейской, рядом с детской площадкой. Он воспроизводит музыку не с пластинок, а с телефонов. Включаете мелодию на гаджете, делаете максимальный звук и помещаете смартфон в специальный проем.

Создавали объект три месяца. Конструкция склеенная из трех фрагментов, вытягивалась задняя часть, чтобы сделать звуковую трубку из гранита, пишет vinnitsa.info.

На граммофоне также была информационная табличка, однако жители города отбили ее еще в первый день.

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Часть Дворца Потоцких в Тульчине, в Винницкой области сдадут в аренду под гостиницу. Более 2 000 квадратных метров памятники культурного наследия могут сдать в аренду сроком на 49 лет.

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