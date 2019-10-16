После переливания крови у матери двойняшек отказывают почки - видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1467
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2853
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1323
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4329
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2709
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 900
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6111
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1053
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
9
6
9
18
5
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
Опубликовали фото старой Полтавы
Опубликовали фото старой Полтавы
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
На полтавском фестивале хризантем горожане высадили в парке собственные цветы - фото
На полтавском фестивале хризантем горожане высадили в парке собственные цветы - фото
Бывшего спасателя нашли мертвым в лесопосадке - теперь родственники требуют эксгумации и следствия
Бывшего спасателя нашли мертвым в лесопосадке - теперь родственники требуют эксгумации и следствия
Видео
Все видео
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3600
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6912
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1548
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 567
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 12:25

После переливания крови у матери двойняшек отказывают почки - видео

  Комментировать
После переливания крови у матери двойняшек отказывают почки - видео
Переливали кровь - отказали почки. Фото:5 канал

Молодая мать из Миргорода после рождения двойни вынуждена ездить в Полтаву - в областной больнице спасают девушку от смерти.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Маргарита Заяц преодолевает по 100 километров - из Миргорода в Полтаву - дважды в неделю. Ездит ради диализа - очищения почек от токсинов. Органы пострадавших в результате переливания крови от донора в родильном отделении Миргорода, где ей делали кесарево сечение. Впоследствии почки начали отказывать.

В Миргородской ЦРБ девушке помочь не смогли, направили в областной центр. В Полтавской областной больницы поддерживают состояние девушки, однако о лечении нет и речи - необходима пересадка. Однако на операцию семья денег нет. Не могут получить родные и медицинскую документацию - в Миргороде сослались на то, что история болезни потерялась по дороге в Полтаву.

Когда полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения врачами профессиональных обязанностей, медицинские документы вдруг нашлись - в Миргородской ЦРБ. Теперь история болезни и медицинская карточка официально удалены через решение суда - документы станут основой для выводов экспертной комиссии, которая должна решить, правильно Маргарите оказывали медицинскую помощь. Дело в суд попытаются передать через два месяца.

Сейчас у девушки не хватает силы поднимать пятимесячных дочерей Викторию и Веронику. Также очень боится, чтобы зимой не замело дороги. Пострадавшая также страх толпы - у нее кружится голова, падает давление, поэтому отец все время рядом. К диализа женщина достается уже почти без сил.

В сюжете также сообщили, что процедура молодая мама проходит дважды в неделю по 4 часа. Без нее женщина не будет жить, потому что почки не выводят токсины из организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города

Почки зажигаются чаще у людей с высоким давлением. Чем дольше имеют скачки давления гипертензией, тем сильнее меняются стенки этих сосудов. Почки регулируют объем жидкости в организме и фильтруют кровь, поступающую по почечным артериям.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После переливания крови у матери двойняшек отказывают почки - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 54514
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40336
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 40027
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17721
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 16740
Полтава
Просят помочь семье полтавчанки, которая погибла на войне
Просят помочь семье полтавчанки, которая погибла на войне
 Просмотров: 558
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
9
 Просмотров: 261
Опубликовали фото старой Полтавы
Опубликовали фото старой Полтавы
6
 Просмотров: 504
Изрубил иконостас, "потому что праздник же" - подробности церковного погрома на Полтавщине
Изрубил иконостас, "потому что праздник же" - подробности церковного погрома на Полтавщине
 Просмотров: 153
В Полтаве загорелся супермаркет - видео
В Полтаве загорелся супермаркет - видео
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
1
Сырые или вареные: какие овощи полезнее
Голосов: 4503
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua