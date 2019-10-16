После переливания крови у матери двойняшек отказывают почки - видео

Переливали кровь - отказали почки. Фото:5 канал

Молодая мать из Миргорода после рождения двойни вынуждена ездить в Полтаву - в областной больнице спасают девушку от смерти.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Маргарита Заяц преодолевает по 100 километров - из Миргорода в Полтаву - дважды в неделю. Ездит ради диализа - очищения почек от токсинов. Органы пострадавших в результате переливания крови от донора в родильном отделении Миргорода, где ей делали кесарево сечение. Впоследствии почки начали отказывать.

В Миргородской ЦРБ девушке помочь не смогли, направили в областной центр. В Полтавской областной больницы поддерживают состояние девушки, однако о лечении нет и речи - необходима пересадка. Однако на операцию семья денег нет. Не могут получить родные и медицинскую документацию - в Миргороде сослались на то, что история болезни потерялась по дороге в Полтаву.

Когда полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения врачами профессиональных обязанностей, медицинские документы вдруг нашлись - в Миргородской ЦРБ. Теперь история болезни и медицинская карточка официально удалены через решение суда - документы станут основой для выводов экспертной комиссии, которая должна решить, правильно Маргарите оказывали медицинскую помощь. Дело в суд попытаются передать через два месяца.

Сейчас у девушки не хватает силы поднимать пятимесячных дочерей Викторию и Веронику. Также очень боится, чтобы зимой не замело дороги. Пострадавшая также страх толпы - у нее кружится голова, падает давление, поэтому отец все время рядом. К диализа женщина достается уже почти без сил.

В сюжете также сообщили, что процедура молодая мама проходит дважды в неделю по 4 часа. Без нее женщина не будет жить, потому что почки не выводят токсины из организма.

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Почки зажигаются чаще у людей с высоким давлением. Чем дольше имеют скачки давления гипертензией, тем сильнее меняются стенки этих сосудов. Почки регулируют объем жидкости в организме и фильтруют кровь, поступающую по почечным артериям.