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вторник, 01 марта 2022 15:19

Спецтема: Напад Росії на Україну

После Харькова россияне обстреляли "градами" жилые районы Чернигова

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После Харькова россияне обстреляли &quot;градами&quot; жилые районы Чернигова
Россияне продолжают совершать военные преступления против Украины.

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове с ракетных системам залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок.

В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - сообщил чиновник.

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Сегодня мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил вознаграждение за подбитую технику российского врага и убитых оккупантов.

28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли, 37 получили ранения, из которых три ребенка.
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