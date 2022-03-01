После Харькова россияне обстреляли "градами" жилые районы Чернигова

Россияне продолжают совершать военные преступления против Украины.

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове с ракетных системам залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок.

В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - сообщил чиновник.

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Сегодня мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил вознаграждение за подбитую технику российского врага и убитых оккупантов.

28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли , 37 получили ранения, из которых три ребенка.