После Харькова россияне обстреляли "градами" жилые районы Чернигова

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове с ракетных системам залпового огня "Град".
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок.
В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - сообщил чиновник.
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Сегодня мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил вознаграждение за подбитую технику российского врага и убитых оккупантов.
28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли, 37 получили ранения, из которых три ребенка.
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