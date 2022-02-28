Харьков: российские "грады" разрушили 87 жилых домов

Российские оккупанты обстреляли "градами" жилой массив в Харькове.

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены 87 жилых дома.

Об этом сообщили в горсовете.

В результате обстрела российскими войсками девять человек погибли и 37 получили ранения, сказал мер города Игорь Терехов.

"Лишь сегодня 37 раненых, из которых три ребенка. Вышли люди, четыре человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - заживо сгорели в машине", - сказал он в своем видеообращении.

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В горсовете объявили список районов и улиц, где разрушены дома.

▪️В Индустриальном районе: ул. Библико, ул. Большая Кольцевая, ул. Сергея Грицевца, ул. Мира.

▪️В Киевском районе: ул. Саперна, ул. Натальи Ужвий, ул. Дружбы Народов, ул. Труфанова, ул. Шевченко, пр. Академика Курчатова.

▪️В Московском: ул. Познанская, ул. Валентиновская, ул. Бучмы, ул. Героев Труда, ул. Светлая, ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, пр. Тракторостроителей.

▪️В Немышлянском районе: ул. Амосова.

▪️В Холодногорском районе: ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная.

▪В Шевченковском районе: ул. Новоалександровская, ул. Балакиерва, ул. Деревянко, ул. Клочковская, ул. Новгородская, ул. Отакара Яроша, ул. Сумгаитская, ул. Старицкого, ул. 23 Августа, пр. Людвига Свободы, пр. Науки, пер. 23 Августа.

28 февраля российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" город Харьков. 27 февраля сообщалось, что украинские военные отстояли и полностью контролируют Харьков и Чугуев. Проводилась полная очистка города от неприятеля. Работали ВСУ, Нацполиция, Тероборона.