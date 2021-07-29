"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться

Днепрянин Владимир Остапчук провоцирует конфликт с украинским военным. Скрин с видео

В соцсетях разгорелся скандал по поводу видео, на котором человек выкрикивает военному в лицо оскорбления и обвинения в том, что он ездил убивать людей за деньги и ничего не сделал для своей страны.

Ролик опубликовали в Facebook "Файне місто Дніпро".

Действие происходило во время митинга в Днепре. В тексте говорится, что организатором протеста был депутат городского совета Днепра от партии "Громадська сила" Загид Краснов.

На мероприятии требовали от мэра Днепра Бориса Филатова ликвидировать коммунальное предприятие "Муніципальна варта".

"Сегодня горожане отправили Филатова в космос. Но таких не берут в космонавты", - прокомментировал мероприятие в соцсетях сам Краснов.

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Во время митинга один из присутствующих мужчин агрессивно нападал на военного, охранявшего общественный порядок на мероприятии.

"Ты, патриот! Что ты сделал? Просто пошел за бабки убивать других? Это патриотизм? Ты что сделал как патриот? Почистил улицу, посадил дерево? Сделал что-то хорошее? Защитил хоть кого-то в районе? От*здил хоть одного наркомана? Ничего не сделал! Ты только "мова, вира, армия"!", - кричал мужчина.

Видео массово распространили в соцсетях с просьбой помочь идентифицировать человека, чтобы заставить его принести извинения.

Быстро его нашли. Это Владимир Остапчук, которого называют "человеком Краснова" и "недорежисером".

Он называет себя видеографом. Известен тем, что в 2016 году записал видео, как он исполняет гимн РФ на майдане Независимости в Киеве.

В четверг, 29 июля, Остапчук в Instagram опубликовал видео, на котором просит извинения у армейцев и объясняет, что якобы его речь имела отношение к конкретному человеку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk VO1 (@ostapchuk_vladimir)

"Дабы все понимали ситуацию! Мои слова были адресованы одной персоне! Извините, если меня неправильно поняли!", - подписал Остапчук пост.

В Днепре мужчина с кулаками набросился на медиков "скорой", приехавших оказывать ему помощь. Инцидент произошел вечером 6 июня. Очевидцы обратились на линию 103 с сообщением, что на Старомостовой площади стало плохо мужчине. Оказалось, он был нетрезв. Медики, прибывшие на вызов, решили отвезти мужчину в больницу. Но по дороге "пострадавший" очнулся, начал буянить и лезть в драку с фельдшерами.