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суббота, 24 июля 2021 03:45

Попугая Кернеса "уволили" из горсовета

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Попугая Кернеса &quot;уволили&quot; из горсовета
Попугая Кернеса перевезли в зоопарк. Фото: Страна

Попугая, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли из горсовета в местный зоопарк.

Там удерживают нескольких птиц этой же породы ара, сообщили в пресс-службе харьковского зоопарка.

Птицу по имени Джонни поселили в просторый зимний вольер, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров.

Среди других птиц Джонни отличается своей склонностью к сладостям.

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17 декабря Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

4 ноября он официально победил на выборах мэра Харькова.

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