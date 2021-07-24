Попугая Кернеса "уволили" из горсовета

Попугая, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли из горсовета в местный зоопарк.
Там удерживают нескольких птиц этой же породы ара, сообщили в пресс-службе харьковского зоопарка.
Птицу по имени Джонни поселили в просторый зимний вольер, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров.
Среди других птиц Джонни отличается своей склонностью к сладостям.
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17 декабря Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
4 ноября он официально победил на выборах мэра Харькова.
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