Попугая Кернеса "уволили" из горсовета

Попугая Кернеса перевезли в зоопарк. Фото: Страна

Попугая, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли из горсовета в местный зоопарк.

Там удерживают нескольких птиц этой же породы ара, сообщили в пресс-службе харьковского зоопарка.

Птицу по имени Джонни поселили в просторый зимний вольер, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров.

Среди других птиц Джонни отличается своей склонностью к сладостям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко рассказала о своих собаках и попугае (ФОТО)

17 декабря Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 4 ноября он официально победил на выборах мэра Харькова.