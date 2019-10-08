Полтавский микрорайон может остаться без тепла из-за долга в 10 миллионов

Турбомеханический завод должен 10 миллионов. Фото: Полтавщина

Сто девятый микрорайон в Полтаве может остаться без отопления из-за долгов за газ турбомеханического завода.

Об этом журналист Gazeta.ua узнал на медиа-ресурсе "ЗМИСТ".

Еще в начале августа Полтавский завод нашел частную фирму "Полтаватеплокомфорт", которая арендовала заводские котельные и пообещала отапливать сто девятый микрорайон нынешнего сезона. В свою очередь фирма должна заплатить 90% долга ПТМЗ за газ.

"Предприятие "Полтаватеплокомфорт" на днях должен получить код узла учета. Технически они готовы отапливать 109-й микрорайон, разработали тарифы, но еще будут ехать в Киев общаться с НАК" Нафтогазом "по номинации на поставку газа. Есть информация, что пока "Теплокомфорт " не погасит 90% долга турбомеханического завода за газ, номинацию им не предоставят. Поэтому сейчас главное - решить, каким образом оплатить этот долг. Мы держим этот вопрос на контроле ", - сообщил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Алексей Чепурко во время аппаратного совещания в Полтавской ОГА.

По словам Алексея Чепурко, продолжаются переговоры о реструктуризации долга.

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Еще в марте этого года турбомеханический завод перестал предоставлять услуги по централизованному отоплению и подогреву воды жителям 109-го микрорайона. Причина - финансовая задолженность ПТМЗ перед НАК "Нафтогаз" в размере 10 млн гривен.