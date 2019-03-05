Полтавчане обсуждают возможное участие Мамая в ДТП

На Половках произошло ДТП, вероятно с участием бывшего мэра Полтавы Александра Мамая

1 марта возле остановки "Библиотека" произошло ДТП. Водитель маршрутки врезался в правый бок автомобиля, который пересекал две сплошные полосы дороги.

В минувшую пятницу на Половках маршрутка столкнулась с автомобилем, водителем которого, по словам свидетелей, был бывший мэр Полтавы Александр Мамай.

Виновных в ДТП пока не установлены, ведь после столкновения никто не сообщил в правоохранительные органы.

Пассажирка маршрутки обратилась с телесными повреждениями к медикам, после чего следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и исследует материалы дела, сообщает irt.pl.ua.

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Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 статьи 286 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее средней степени тяжести телесное повреждение. ", Сообщает руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Другие пассажиры отказываются давать интервью, а сам Александр Мамай не комментирует ситуацию.

Напомним, что 22 февраля похоронили 47-летнего Игоря Кучерова. Он погиб в ДТП, которое произошло накануне в Розсошенцах под Полтавой возле остановки "Геофизика". Водитель скрылся с места трагедии. Полиция не нашла.