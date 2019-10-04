Полтаватеплоэнерго задолжало несколько миллионов водоканала - там пригрозили отключить воду

В Полтаве водоканал угрожает Теплоэнерго прекратить водоснабжение за неуплату. Фото: ukrinform.ua

В Полтаве оказался под угрозой начало отопительного сезона. Водоканал угрожает отключить воду Теплоэнерго, если в течение 5 дней не получат оплату в полном объеме. Объявление об этом появилось на сайте КП ПОР "Полтававодоканал".

Корреспондент Gazeta.ua узнал подробности от пресс-служб обеих компаний.

Информация для потребителей о возможном прекращении горячего водоснабжения появилась 2 октября.

"Полтаватеплоэнерго задолжало крупную сумму средств за оказанную услугу по централизованное холодное водоснабжение, которое использует для собственных нужд и подогрева воды для потребителей горячего водоснабжения. Это привело к критической ситуации на нашем предприятии, возник дефицит оборотных средств. В свою очередь не дает возможности своевременно рассчитаться за энергоносители. Просим прощения у потребителей, но в соответствии с предупреждениями, через пять дней будем вынуждены прекратить подачу воды для Полтаватеплоэнерго ", - говорится в объявлении.

Как пояснила руководитель пресс-службы КП ПОР "Полтававодоканал" Лиана Козмейчук, речь идет о сумме в несколько миллионов гривен. Проблемы с расчетами между двумя областными коммунальными предприятиями начались в июле текущего года. От теплоэнерго перестали поступать деньги в полном объеме - каждый месяц недоплачивали при расчетах. Поэтому образовалась задолженность.

Теперь, если водоканал вовремя не оплатит потребленную электроэнергию, образуется большая задолженность перед облэнерго. При худшем развитии событий без воды может остаться весь город. Впрочем, ситуация, надеются коммунальщики, не обострится настолько.

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Зато в Полтаватеплоэнерго утверждают, что ничего экстраординарного не произошло. Ситуация в пределах текущих расчетов.

"Не стоит преувеличивать. Это несогласованности со сроками оплаты. Вопросы решатся в рабочем порядке. Для полтавчан угрозы нет. Хотя есть ситуация с несинхронностью пересмотра тарифов. Например, тариф на горячую воду включает в себя тариф на холодную воду и энергетическую составляющую. В наши тарифы, действующие с начала года, заложены цены на воду еще до повышения их водоканалом. Мы покупаем воду дороже, чем подаем ее подогретую ", - пояснил руководитель пресс-службы ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго" Александр Цыганок.

О повышении тарифов на горячую воду Александр Цыганок сообщил, что основания для этого есть давно. Но пересмотрит ли их в ближайшее время НКРЭ, не комментирует.

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