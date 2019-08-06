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Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и попытка дискредитации рынка электроэнергии - эксперт

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Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и попытка дискредитации рынка электроэнергии - эксперт

Заявление водоканалов о вынужденном переходе на почасовую подачу воды - это шантаж и попытка дискредитации нового рынка электроэнергии.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя заявление Ассоциации водоканалов о возможности перехода на почасовую подачу воды из-за якобы подорожания для них электроэнергии.

"Абсолютно нелогична угроза водоканалов о почасовой подаче воды. А что от этого изменится? Подача воды - это работа насосов, которые ее качают. От того, что они будут работать несколько часов вместо 24-х, электроэнергия дешевле для них не станет. Меньше будут потреблять электроэнергии? Так и воды будут меньше продавать. Соответственно, и денег меньше получать. Поэтому каким образом переход на почасовую подачу решит проблему - неизвестно", - считает эксперт.

Эксперт также считает безосновательными обвинения со стороны представителя президента в правительстве Андрея Геруса, который заявил, что проблемы возникли из-за несовершенства энергореформы.

"Господин Герус, как представитель Президента в Кабмине, лучше бы написал алгоритм решения проблемы и подал его правительству, как свое предложение. Но он способен только на написание постов, используя различные поводы для дискредитации рынка электроэнергии и нагнетания социальной напряженности ... Проблему стоимости электроэнергии для водоканалов можно было бы решить, положив специальные обязательства обеспечения ею на ГП "НАЭК "Энергоатом". Это, кстати, вопрос Кабмина, решается принятием соответствующего постановления", - написал Трохимец.

Он обратил внимание, что водоканалы наиболее недобросовестные плательщики. Это было и в старой модели энергорынка. И, как только был введен первый этап реформы с 1 января 2019-го, именно водоканалы стали первыми клиентами поставщика последней надежды, у которого тариф был значительно выше сегодняшней цены на электроэнергию.

"Водоканалы всегда занимались шантажом, прикрываясь своим социальным значением. Но откровенную бесхозяйственность и халатность таким образом не удастся скрывать - рано или поздно придется разрабатывать комплекс мер, направленных на решение синдрома неплатежей от водоканалов. Водоканалы очень энергонеэфективные предприятия. И эту проблему также нужно решать. Тем более, что деньги в местных бюджетах есть, достаточно посмотреть на сайте Госказначейства информацию об исполнении местных бюджетов - за первое полугодие доходы местных составляли почти 129 млрд грн (кстати, на 20% выше, чем в прошлом году). Поэтому источник средств для модернизации коммунальных водоканалов есть", - констатирует Трохимец.

Как сообщалось, водоканалы Украины с 20 августа могут перейти на почасовую подачу воды.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017-м Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Дата
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