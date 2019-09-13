Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий, - эксперт

Ахметов получил монополию на рынке. ФОТО: БМ

Монопольное положение на рынке электроэнергии делает политическое влияние олигарха Рината Ахметова гипертрофированным. Такое мнение высказал политолог Петр Охотин.

Он напомнил, что с 1 июля Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий. В то же время антимонопольный комитет (АМКУ) не увидел в новой системе работы рынка никаких нарушений, рассматривая рынок для населения и для предприятия как единый.

"Но поскольку потребности населения закрываются дешевой электроэнергией "Энергоатома", украинские предприятия оставили один на один с аппетитами Ахметова, и эти аппетиты растут. В связи с удорожанием электроэнергии уже пересматривают тарифы и цены водоканалы, электротранспорт, производители хлеба и многие другие", - отмечает Охотин.

Политолог также указывает на то, что этот монополизм имеет не только экономические последствия. Возможность фактически вручную устанавливать цены на электроэнергию для любого потребителя серьезно увеличила политическую влиятельность Рината Ахметова.

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"Когда к нему на поклон за скидками ходят хозяева всех крупнейших потребителей электроэнергии страны, можно спокойно обойтись даже без своей фракции в парламенте. На этом фоне мифический рост влиятельности Коломойского – просто детские игры, - убежден Петр Охотин. - Ахметов уже сегодня отказывается продавать электроэнергию по дешевому ночному тарифу, заставляя потребителей платить по максимальному тарифу. Средний бизнес, например, производители молока, хлеба, боятся публично говорить об этой проблеме и вынуждены покупать дорогую электроэнергию, чтобы не получить еще выше тариф. Так как они полностью зависят от ДТЭК".

Эксперт подчеркивает, что влияние Ахметова на сегодняшний день можно сопоставить с влиянием премьер-министра. Мало того, Охотин убежден, что олигарх в силах влиять на местные выборы, провоцируя увеличение тарифов водоканалов и цен на проезд в трамваях и троллейбусах.

"Если раньше Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии могла ограничиваться рентабельностью электростанций, то теперь в Украине действует якобы свободный рынок. Но на нем существенную роль играют только один игрок – ДТЭК, так как два других "Энергоатом" и "Укрэнерго "обеспечивают население, а реальный сектор экономики отдан на растерзание человеку, чьё политическое влияние незаметно вырастает до гипертрофированных размеров", - резюмировал Петр Охотин.

Олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский зарабатывают состояния на экспорте руды, при этом сокращая производственные мощности в Украине.