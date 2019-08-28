Ахметов держит страну за лохов - Коломойский

Ахметов имеет 270% прибыли из природных богатств страны, говорит Коломойский.

Олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский зарабатывают состояния на экспорте руды, при этом сокращая производственные мощности в Украине.

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет

"Только по схеме "Роттердам+" грабеж за три с половиной года $4,2 млрд. Украина производит 180 миллиард киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиард киловатт.

У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом. У него под контролем выработка приблизительно 50 млрд киловатт-часов. Государство у него выкупало это по цене 1,9 - 2 грн за киловатт-час. Выкупали всегда дороже оптовых цен. Разница между ценой покупки государством и оптовой ценой составляла не менее 50 копеек - 2 цента. 50 миллиардов киловатт-часов потребления умножаем на 2 цента - получается миллиард долларов в год – чистая прибыль Ахметова и тех, кто за ним стоял. 3,5 года будем считать 3,5 млрд. Плюс разница между себестоимостью производства и рыночной ценой. Плюс 700 миллионов на все про все - дотации на уголь, еще что-то там", - рассказал Коломойский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ показали дворец Ахметова

Олигарх рассказал, как пил водку с Новинским.

"Пили водочку у него дома, заедали икрой. Я спрашиваю: Ничего? Нормально? Хочешь послушать правду?

У вас в официальном отчете за 2018 год написано, что вы заработали миллиард триста миллионов долларов от продажи руды и миллиард триста миллионов долларов от продажи стали. Всего $2,6 млрд за прошлый год - это официальный отчет "Метинвеста". 80 долларов на тонне стали. Получается, что вы выплавили 16 миллионов тонн стали. Красавцы - вообще вопросов нет. Заплатили налоги и гуляйте смело. А вот с рудой тут у вас, Вадим, по-другому будет. В отчете написано, что вы заработали $80 на тонне концентрата. Это может быть окатыш, может быть агломерат, может быть просто концентрат. Получаем 16 миллионов тонн железнорудного сырья, которое вы продали на экспорт. Себестоимость железнорудного сырья, ну, пусть $30 на тонне. Хотя у нас на соседнем предприятии в Никополе 20-25, но у вас, допустим, расходы 30. Итого получается, что 30+81 = 111. Потому что продаете вы за 111, то есть ваша чистая прибыль 260%. Не до*рена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет?

Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить - меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим. Но если вы просто копаете руду и вместо загрузки украинской промышленности отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим, - $10 долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента", - сказал Коломойский.

"Вдумайтесь, только в 2018-м они произвели 42 млн тонн железорудного сырья, 16 млн СевГОК + 16 млн Ингулецкий + 5 млн Центральный + 5 млн ЮГОК (они там в доле наполовину). 27 млн они отправили на производство стали, а 16 продали как сырье. При продаже стали на тонне руды они имели чистую прибыль $50-80. Они добыли руду, создали первый передел - чугун, затем второй - сталь, третий - это прокат и прокат уже продавали. Заработали $50-80 на тонне стали, - хр*н с ними. Но при этом они параллельно тупо продали 16 млн тонн руды. Это не деньги Ахметова - это экономика страны. Он зарабатывает с недр земли Украины, и сейчас это 40% валютной выручки, но это страна дает ему заработать.

Потратил он $30 на производство сырья, при производстве стали он потратил $440. Продал сталь за 520, то есть 80 с тонны нажил – молодец. С $80 прибыли заплатил 20 налог на прибыль, осталось $60 с тонны в карман - и кайфуйте. На бразильцев в "Шахтере" хватит. А когда вместо производства и налогов в Украине он просто вывозит сырье китайцам - это справедливо? Это говорит, что он нас всех считает лохами.

Нет, если ты сырье вывозишь, то с $80 на тонне минимум 75% пусть отдаст - это $60, а 20 пусть оставит себе. С этих 16 млн тонн - это будет у него $320 млн, 20% налога заплатил, останется 280. Так тут на еще одну команду бразильцев хватит", - добавил олигарх.

"Ахметов имеет 270% прибыль с природных богатств страны. Разве это нормально, разве так бывает в цивилизованных странах? А государство с протянутой рукой ходит", - заявил Коломойский.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 8 августа сообщили о подозрении Дмитрию Вовку. По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". Согласно ей цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.