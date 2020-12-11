Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении

В Кременчугском перинатальном центре за неделю умерло двое младенцев. Фото: unsplash.com

В перинатальном центре города Кременчуг на Полтавщине на протяжение недели умерли двое младенцев от удушья.

Родители обратились в полицию, потому что уверены, что виноваты врачи, рассказывает СТБ.

Имя для долгожданного первенца они с женой Ярославой выбрали еще 7 лет назад - назвали Евгением, рассказал кременчужанин Валерий Колесников.

"Наша ребенок прожил 3 дня 16 часов и 10 минут. Внутриутробное удушение. У ребенка обмотана шея была 3 раза. Увидели это за день до родов. Как его можно было стимулировать 6 часов? Если есть обвивание пуповины, уже должны делать кесарево", - говорит убитый горем отец.

В первые часы после родов Ярослава услышала, что ребенок хрипит. Просила о помощи, но медсестра сказала, что это нормально. После смерти ребенка в палату стали заходить по очереди медики с просьбой подписать документы на вскрытие младенца их экспертом.

Мужчина вызвал полицию, но врач отказался выдавать документы следователям, заявил, что только через суд. При этом медики сих пор не отдают даже пуповину малыша.

Как выяснилось, за 2 дня до трагедии в этом же перинатальном умерла также и новорожденная девочка - задохнулась. Адвокат этой семьи говорит: медработники сейчас имеют возможность исправить медицинскую документацию.

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В полиции по этим фактам уже открыли уголовное производство, подозревают ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими работниками, рассказал начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Когда скандал вышел за пределы родильного отделения, еще один житель Кременчуга решил добиваться справедливости, ведь в марте у этого же врача рожала и его жена.

Их Ивану 8 месяцев, и через родовую травму он теперь инвалид.

"Акушерка, которая его вынимала, сказала, что он застрял."Тяни", - таковы были слова. Они его вытащили. Правая рука висела, как плеть. Это инвалидность", - говорит кременчужанин Виталий Тристан.

Теперь, объединив усилия, родители вместе хотят справедливого расследования, изъятия всех доказательств и наказание медиков.

В городе Золотоноша Черкасской области младенец умер от травм, понесенных во время родов. Родители обвиняют акушера. У него это уже 2-е уголовное производство.