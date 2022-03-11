Показали ужасающие фото разрушенных домов после вражеских обстрелов

Спасатели Харьковщины ликвидируют последствия вражеских обстрелов, помогают людям, гасят пожары, обезвреживают артиллерийские боеприпасы.

В этом им помогают коллеги из Днепропетровщины и Полтавщины.

Фото: ГСЧС Украины

Расчищают завалы построек в Харькове, в селе Донец Балаклейской общины и других местах. Вражеский снаряд попал в один из корпусов Коммунального учреждения "Оскольский психоневрологический интернат" высотой в 5 этажей в селе Оскол Изюмского района. В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций здания на уровне 2 и 3 этажей, а также локальные возгорания в нескольких местах. К счастью, обошлось без жертв. Все 30 человек персонала и 330 пациентов. Это в основном пожилые люди и инвалиды. Они на момент обстрела находились в укрытии.

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К месту выехали 2 оперативных отделения ГСЧС. Спасатели потушили очаги пожара, обследовали завалы и уцелевшие части здания на наличие людей.

Кроме того, в данной деревне взрывами разрушены 5 частных домов.

Из-под завалов военного аэродрома Луцка работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли тела еще двух погибших. Следовательно, количество погибших в результате авиаудара на аэродром выросло до четырех. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.