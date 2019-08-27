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среда, 28 августа 2019 04:15

Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
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Как выглядит Винница с крыши многоэтажек
Фото: vezha
Как выглядит Винница с крыши многоэтажек
Как выглядит Винница с крыши многоэтажек
Как выглядит Винница с крыши многоэтажек
Как выглядит Винница с крыши многоэтажек

В Виннице построено более две тысячи многоквартирных домов. Примерно у половины из них крыши более или менее пригодны для пребывания там людей. Впрочем, совладельцы многоквартирных домов редко задумываются о том сокровище, расположенном у них над головами. За всю жизнь могут так и не выйти на крышу собственного дома ни разу.

Крыши многоквартирных домов является той недооцененной свободной площадью, где можно создавать различные пространства для жителей домов, пишет vezha.

С активным развитием городов во многих странах мира на протяжении последних десятилетий возникает вопрос нехватки площади. Жилых домов, гостиниц, торгово-развлекательных и офисных центров становится все больше, а для зон отдыха и общественных пространств порой не хватает места.

На определенном этапе архитекторы и урбанисты осознали, что в городах с плотной высотной застройкой очень много площади, никем не используется. Речь идет о крыши домов.

Крыши винницких домов находятся в разном состоянии, но в основном это покрыта рубероидом площадь, где кроме телевизионных антенн и кучи различных кабелей ничего нет. В большинстве случаев выход на крышу закрыт на замок, а ключ имеет один или двое жителей дома.

Стоит отметить, что крыша является частью общего имущества совладельцев многоквартирного дома, поэтому каждый из них имеет право на беспрепятственный доступ туда.

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В начале августа Минрегион представил проект нового административно-территориального устройства Винницкой области. Планируется создание трех объединенных районов. А именно: Винницкого, Могилев-Подольского и Ладыжинского.

Если ОТГ находится примерно на равном расстоянии от нескольких центров, то она относится к тому района, к которому ближе находится центр ОТГ. Ильинецкая община близко и к Ладыжин, и в Винницу. Но Ильинцы ближе к Виннице, поэтому всю ОТГ относим к Винницкого района.

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