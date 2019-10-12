Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов

Идти под венец разрешалось только во вторник и четверг. Фото: www.depo.ua

Свадьба на Закарпатье в прошлом - это уникальное событие, с которим связано много предрассудков и ритуалов.

Редкие кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов опубликовали на странице 1939.in.ua в Facebook.

Одной из необычных традиций были "голоса у попа". За три-две недели до венчания еженедельно сообщали людям в церкви о желании парня и девушки жениться. Если кто-то из местного населения был против - должен назвать причины, по которым не могли это осуществить "влюбленные".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеведущая вышла замуж и не скрывает лицо избранника

Идти под венец разрешалось только во вторник и четверг. Запрещено было жениться в постные дни: понедельник, среду, пятницу. Только после Второй мировой войны к указанным дням добавили субботу.

Невесте во время одевания надо было плакать, чтобы в последний раз. Обязательно к наряду ей крепили иглы или булавку против злых глаз. Еще девушке, если хотела, чтобы дети были похожи на нее, выйдя из дома, нужно было трижды покрутиться, "глядя" на своих родных.

В сети рассказали о забавных брачных объявлениях. С их помощью 100 лет назад мужчины и женщины искали себе пару.