Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов

Свадьба на Закарпатье в прошлом - это уникальное событие, с которим связано много предрассудков и ритуалов.
Редкие кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов опубликовали на странице 1939.in.ua в Facebook.
Одной из необычных традиций были "голоса у попа". За три-две недели до венчания еженедельно сообщали людям в церкви о желании парня и девушки жениться. Если кто-то из местного населения был против - должен назвать причины, по которым не могли это осуществить "влюбленные".
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Идти под венец разрешалось только во вторник и четверг. Запрещено было жениться в постные дни: понедельник, среду, пятницу. Только после Второй мировой войны к указанным дням добавили субботу.
Невесте во время одевания надо было плакать, чтобы в последний раз. Обязательно к наряду ей крепили иглы или булавку против злых глаз. Еще девушке, если хотела, чтобы дети были похожи на нее, выйдя из дома, нужно было трижды покрутиться, "глядя" на своих родных.
В сети рассказали о забавных брачных объявлениях. С их помощью 100 лет назад мужчины и женщины искали себе пару.
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