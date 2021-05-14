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пятница, 14 мая 2021 17:09

Погибших в автокатастрофе журналистов похоронят в один день: назвали время и место

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Погибших в автокатастрофе журналистов похоронят в один день: назвали время и место
Журналист Владимир Непийпиво и оператор Константин Худолей. Фото: poltava.to

С погибшими в автокатастрофе сотрудниками съемочной группы НТН - журналистом Владимиром Непейпиво и оператором Константином Худолеем попрощаются в Полтаве в субботу 15 мая.

Об этом сообщил в Facebook полтавский журналист Дмитрий Шевченко.

Проститься с Константином Худолеем можно будет возле морга Полтавской областной больницы с 11:30 до 12:00. Отпевать его будут в 13 часов в храме Веры, Надежды, Любови и их матери Софии по адресу Первомайский проспект, 23-а (вблизи парка "Победа"). Похоронят Константина на старом городском кладбище по улице Даниила Апостола (бывшая Боженко).

Чин похорона журналиста Владимира Непейпиво в 13 часов совершит архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор в Свято-Успенском кафедральном соборе по адресу Соборная площадь, 1 (возле Белой беседки). Похоронят Владимира на кладбище села Затурино на окраине Полтавы.

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Журналистcкое сообщество Полтавщины просит неравнодушных людей помочь семьям погибших в ДТП журналистов. Их коллеги решили собрать средства на одну банковскую карточку и впоследствии разделить на две семьи.

Карта ПриватБанка: 4149 4991 2669 3769 (Соляник Ирина Александровна).

Журналистка и преподавательница 53-летняя Анна Липкивская из Киева умерла от коронавируса. Со дня ее смерти прошло сорок дней.

С Анной Липкивской прощались в закрытом гробу. Тело кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище возле бабушки. У покойной остались родители.

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14
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