"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах

В ДТП в Черкассах погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции.
В момент трагедии правоохранитель находился неподалеку, сообщает "Обозреатель" со ссылкой на собственные источники.
"Узнав, что в аварию попала женщина с ребенком, мужчина начал звонить жене, но трубку никто не брал. Вскоре полицейский узнал, что его жена и ребенок погибли", - сообщил собеседник.
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В пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что водитель BMW, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию, задержан.
Ранее СМИ сообщали, что водитель с места происшествия скрылся, а в салоне машины находился пассажир с признаками алкогольного опьянения.
"Выяснилось, что это не пассажир, а водитель. Его опознали очевидцы аварии. С места происшествия скрылся пассажир авто", - рассказал источник.
Также установлено, что водитель BMW с харьковской регистрацией ранее был замечен в подобном нарушении - он убегал с места аварии и находился в розыске.
Смертельна авария в Черкассах произошла на пересечении улиц Черновола и Чайковского. Водитель BMW протаранил Fiat, который отбросило на пешеходный переход. В тот момент там переходили дорогу мама с 4-летним ребенком, которые погибли.
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