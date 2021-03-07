Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 126
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1044
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1260
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1332
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1998
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3645
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 918
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
Рэкетиры посреди улицы &quot;выбивали&quot; из мужчины деньги
Рэкетиры посреди улицы "выбивали" из мужчины деньги
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: что известно
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: что известно
Вор пытал в доме женщину и забрал у нее все деньги
Вор пытал в доме женщину и забрал у нее все деньги
10 дней поисков: из реки вытащили тело 25-летнего военного
10 дней поисков: из реки вытащили тело 25-летнего военного
Видео
Все видео
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
В ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
В ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Большая вода дошла до Винницкой области: показали видео первых подтоплений
Большая вода дошла до Винницкой области: показали видео первых подтоплений
Умер активист Майдана
Умер активист Майдана
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 315
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 351
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 405
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 12:35

Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице

  Комментировать

В воскресенье, 7 марта, около 6:30, на нерегулируемом железнодорожном переезде на окраине Винницы поезд протаранил легковой автомобиль ВАЗ.

ДТП произошло на ул. Железнодорожной, сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Автор: ДСНС в Винницкой области
  19-летнего водителя ВАЗ с многочисленными травмами госпитализировали в реанимацию
19-летнего водителя ВАЗ с многочисленными травмами госпитализировали в реанимацию

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде медицинской помощи. К проведению аварийно-спасательных работ от ДСНС привлекли 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль", - говорится в сообщении.

19-летний водитель ВАЗ находится в реанимации, сообщил пресс-секретарь областной полиции Вадим Кобзарь.

"По предварительной информации, авто ВАЗ-2106 выехал на запрещающий сигнал светофора, который был на железнодорожном переезде. Поэтому произошло столкновение с поездом", - сказал Кобзарь в комментарии "Суспільному".

Автор: ДСНС в Винницкой области
  Детали аварии устанавливаются
Детали аварии устанавливаются

Автомобиль выехал на рельсы, когда локомотив был уже рядом, пишет "Винниця.Info".

"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиля", - утверждают очевидцы в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця приостанавливает сообщения с Закарпатьем

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве пешеходу оторвало ноги. Трагедия произошла 4 марта. Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 15480
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 13015
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 12060
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8415
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 7812
Винница
5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых
5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых
 Просмотров: 747
Трагедия с сестрами: в каком состоянии находиться спасенная 6-летняя девочка
Трагедия с сестрами: в каком состоянии находиться спасенная 6-летняя девочка Просмотров: 387
Умер мальчик, который поджег себя во время игры спичками
Умер мальчик, который поджег себя во время игры спичками Просмотров: 639
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
3
 Просмотров: 4896
4-летний мальчик поджег себя, пока родители были на улице
4-летний мальчик поджег себя, пока родители были на улице Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
"Интерпайп" назвал клеветой информацию о завышенных ценах на трубы для Нафтогаза
Голосов: 297
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть