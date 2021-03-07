Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице

В воскресенье, 7 марта, около 6:30, на нерегулируемом железнодорожном переезде на окраине Винницы поезд протаранил легковой автомобиль ВАЗ.

ДТП произошло на ул. Железнодорожной, сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Автор: ДСНС в Винницкой области 19-летнего водителя ВАЗ с многочисленными травмами госпитализировали в реанимацию

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде медицинской помощи. К проведению аварийно-спасательных работ от ДСНС привлекли 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль", - говорится в сообщении.

19-летний водитель ВАЗ находится в реанимации, сообщил пресс-секретарь областной полиции Вадим Кобзарь.

"По предварительной информации, авто ВАЗ-2106 выехал на запрещающий сигнал светофора, который был на железнодорожном переезде. Поэтому произошло столкновение с поездом", - сказал Кобзарь в комментарии "Суспільному".

Автор: ДСНС в Винницкой области Детали аварии устанавливаются

Автомобиль выехал на рельсы, когда локомотив был уже рядом, пишет "Винниця.Info".

"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиля", - утверждают очевидцы в соцсетях.

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На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве пешеходу оторвало ноги. Трагедия произошла 4 марта. Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.